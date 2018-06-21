夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



「我出門從不穿短裙短褲，就算夏天也一樣。」粗壯的蘿蔔腿總會讓許多人缺乏自信。來自香港的唐小姐，為了拯救胖胖的蘿蔔腿，還曾專程飛到韓國做高週波瘦腿術，卻沒有顯著效果，最後在花蓮慈濟醫院美容醫學中心接受「腓腸肌部分切除手術」，小腿圍減少了7公分，她開心的說，「終於可以穿上短裙了。」

花蓮慈院結合國際觀光醫療，近2年來因為香港直航花蓮的便利性，吸引了不少香港個案前來花蓮慈院接受內視鏡「腓腸肌部分切除手術」，改善「蘿蔔腿」腿型，佔國外人數8成左右，成長率明顯提升，已經成功塑造出超過660雙美腿加入「美腿時代」。

唐小姐表示，粗壯的小腿讓她極度自卑相當困擾，為了解決蘿蔔腿的問題，唐小姐還專程到韓國做高週波，並沒有顯著效果，後來選擇到花蓮體驗美容兼觀光。她說，香港直航花蓮來回程機票價僅3千多元台幣，不僅省去轉搭火車的舟車勞頓，在手術前兩天還可以在花蓮體驗美容兼觀光，真的很方便。

花蓮慈濟醫院美容醫學中心李俊達主任表示，蘿蔔腿可分病態及非病態，若是病態型水腫，不適合用手術改善，應尋求專科醫師對症下藥，才能擁有美麗與健康，這項手術是用內視鏡在後膝窩處開一個口，切除部分腓腸肌，傷口約5公分長，只需要住院2天，不會影響走路或是運動，四至六周可恢復較激烈運動，包括跑步、騎腳踏車、跳舞、打網球、有氧舞蹈或更激烈的羽毛球運動都可進行。