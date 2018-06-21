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夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

「我出門從不穿短裙短褲，就算夏天也一樣。」粗壯的蘿蔔腿總會讓許多人缺乏自信。來自香港的唐小姐，為了拯救胖胖的蘿蔔腿，還曾專程飛到韓國做高週波瘦腿術，卻沒有顯著效果，最後在花蓮慈濟醫院美容醫學中心接受「腓腸肌部分切除手術」，小腿圍減少了7公分，她開心的說，「終於可以穿上短裙了。」

花蓮慈院結合國際觀光醫療，近2年來因為香港直航花蓮的便利性，吸引了不少香港個案前來花蓮慈院接受內視鏡「腓腸肌部分切除手術」，改善「蘿蔔腿」腿型，佔國外人數8成左右，成長率明顯提升，已經成功塑造出超過660雙美腿加入「美腿時代」。

唐小姐表示，粗壯的小腿讓她極度自卑相當困擾，為了解決蘿蔔腿的問題，唐小姐還專程到韓國做高週波，並沒有顯著效果，後來選擇到花蓮體驗美容兼觀光。她說，香港直航花蓮來回程機票價僅3千多元台幣，不僅省去轉搭火車的舟車勞頓，在手術前兩天還可以在花蓮體驗美容兼觀光，真的很方便。

花蓮慈濟醫院美容醫學中心李俊達主任表示，蘿蔔腿可分病態及非病態，若是病態型水腫，不適合用手術改善，應尋求專科醫師對症下藥，才能擁有美麗與健康，這項手術是用內視鏡在後膝窩處開一個口，切除部分腓腸肌，傷口約5公分長，只需要住院2天，不會影響走路或是運動，四至六周可恢復較激烈運動，包括跑步、騎腳踏車、跳舞、打網球、有氧舞蹈或更激烈的羽毛球運動都可進行。

李俊達主任並不建議已擁有修長美腿卻還要更細的女性朋友或未成年少女進行這項手術，同時須經術前評估，另外有蟹足腫或疤痕肥厚體質者也不適合這項手術。

李俊達主任說明腓腸肌部分切除手術。圖／花蓮慈院提供
李俊達主任說明腓腸肌部分切除手術。圖／花蓮慈院提供
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