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腸病毒進入流行期 新北近2千例6名重症

2018-06-21 08:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

防腸病毒，新北市衛生局帶領親子藉由互動學習漂白水配製及玩具消毒的正確方式。圖／新...
防腸病毒，新北市衛生局帶領親子藉由互動學習漂白水配製及玩具消毒的正確方式。圖／新北市衛生局提供
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新北市正式進入腸病毒流行期！新北市衛生局監測，上星期市內腸病毒門急診就診達1958人次，已跨過新北市的流行閾值，另腸病毒重症已確診6例，多以1歲以下嬰幼兒為主，其中又以伊科病毒11型居多。衛生局疾病管制科長許玉芬提醒，新生兒大多都是被父母傳染，孕產婦及家人應多注意自身症狀。

許玉芬表示，今年六月中旬新北市已進入腸病毒流行期，而腸病毒重症已確診6例，但無死亡案例，這次一歲以下嬰幼兒被傳染的伊科病毒11型，會造成發燒、活動力下降、腦膜炎、心肌炎、新生兒敗血症、多重器官衰竭等狀況，由於腸病毒在大人身上大多沒症狀，才會輕易地傳染給新生兒。

林口長庚醫院小兒感染科醫師黃玉成表示，出生尚未滿月的新生兒在媽媽生產前、分娩過程或出生後人際接觸期間，皆可能感染腸病毒，常見症狀有發燒、活動力下降及喝奶量變少等情形，進而引發新生兒敗血症、心肌炎、腦（膜）炎及肝炎等重症病徵，孕產婦及家人應多注意狀況，並於流行期間避免新生兒與訪客、親友無預防接觸。

新北市衛生局提醒，因應進入流行期高峰，無論哪種型別的腸病毒，主要皆經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最主要預防的措施，流行期間避免出入人潮擁擠的公共場所，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，而家中有新生兒更應落實勤洗手、戴口罩等防護措施。

新北市進入腸病毒流行期，衛生局舉辦活動教導玩具消毒的正確方式。圖／新北市衛生局提...
新北市進入腸病毒流行期，衛生局舉辦活動教導玩具消毒的正確方式。圖／新北市衛生局提供
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腸病毒

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