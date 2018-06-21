腸病毒進入流行期 新北近2千例6名重症
新北市正式進入腸病毒流行期！新北市衛生局監測，上星期市內腸病毒門急診就診達1958人次，已跨過新北市的流行閾值，另腸病毒重症已確診6例，多以1歲以下嬰幼兒為主，其中又以伊科病毒11型居多。衛生局疾病管制科長許玉芬提醒，新生兒大多都是被父母傳染，孕產婦及家人應多注意自身症狀。
許玉芬表示，今年六月中旬新北市已進入腸病毒流行期，而腸病毒重症已確診6例，但無死亡案例，這次一歲以下嬰幼兒被傳染的伊科病毒11型，會造成發燒、活動力下降、腦膜炎、心肌炎、新生兒敗血症、多重器官衰竭等狀況，由於腸病毒在大人身上大多沒症狀，才會輕易地傳染給新生兒。
林口長庚醫院小兒感染科醫師黃玉成表示，出生尚未滿月的新生兒在媽媽生產前、分娩過程或出生後人際接觸期間，皆可能感染腸病毒，常見症狀有發燒、活動力下降及喝奶量變少等情形，進而引發新生兒敗血症、心肌炎、腦（膜）炎及肝炎等重症病徵，孕產婦及家人應多注意狀況，並於流行期間避免新生兒與訪客、親友無預防接觸。
新北市衛生局提醒，因應進入流行期高峰，無論哪種型別的腸病毒，主要皆經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最主要預防的措施，流行期間避免出入人潮擁擠的公共場所，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，而家中有新生兒更應落實勤洗手、戴口罩等防護措施。
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