婦子宮肌瘤如巨嬰剖腹摘除 醫：早治療風險低

2018-06-21 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



陽明大學附設醫院婦產科醫師龐渂醛提醒子宮肌瘤診治。圖／陽明大學附設醫院婦產科提供 分享 facebook 宜蘭一名婦女婦腹凸、下腹壓迫感、便秘、排尿困難，到國立陽明大學附設醫院就診發現，她肚子裡有大到如足月嬰兒般的4公斤重子宮肌瘤，壓迫到腹主動脈與輸尿管，出現高血壓及同側腎水腫，因子宮肌瘤太大，最後以剖腹切除，婦人如釋重負，健康出院。

陽明大學附設醫院昨天指出，這名婦人50歲，多年前就發現有子宮肌瘤，併有經痛經血多等症狀，因害怕，不願面對，忍耐過日子，最近她兒子發現，她腹部明顯凸起，陪同就醫，婦人說，下腹有壓迫感，會便秘，甚至排尿困難，婦產科醫師龐渂醛影像檢查發現，婦人的子宮肌瘤已經大到30公分，重達4公斤，有如足月的嬰兒般大。

龐渂醛發現，婦人因肌瘤太大，壓迫到腹主動脈與輸尿管，讓婦人出現高血壓和同側腎水腫，肌瘤太大，錯過可以使用微創手術處理的時機，只能以剖腹手術切除，康復出院，不過，微創手術傷口兩、3公分，剖腹手術傷口超過30公分，微創院天數2到3天，剖腹要一週以上，恢復期從一週變成3到4週才能正常生活。

龐醫師形容，手術過程猶如拆了一個炸彈，因巨大的子宮肌瘤長期壓迫下，腹主動脈彎曲，連卵巢動脈都變得彎彎曲曲，縮成一團，子宮與骨盆腔靜脈怒張，手術中不好結紮，容易出血，壓迫的結果，甚至骨盆腹部淋巴系統堵塞至淋巴水瘤。

龐渂醛指出，子宮肌瘤是婦女最常見的良性腫瘤，生育年齡發生率約為20%，而年紀愈大比例愈高，但在子宮上的肌瘤大多是良性，惡性的比例不到百分之一，大多數患者初期不會有任何症狀，或是症狀不明顯，肌瘤慢慢長大，月經量會增加，骨盆腔會的慢性疼痛，例如：痛經、性交疼痛等，也可能造成急性疼痛。

龐渂醛建議，初期可以先考慮用藥物治療，若肌瘤太大，壓迫到泌尿系統，可能造成頻尿、解尿困難，或是腎積水，壓迫到腸子則可能造成阻塞或便祕等，應考慮手術治療，子宮肌瘤也有可能造成不孕，但機會不高，只佔不孕症婦女的百分之3。

龐醫師呼籲，有病要早就醫，不要忍，現代微創手術發達，手術傷口小、較不痛、風險低、恢復快，35歲以上婦女每年要接受健檢、婦科超音波掃描，若發現疾病，應提早諮詢就醫。