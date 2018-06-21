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今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28聯合報 記者雷光涵╱即時報導

預計從周五開始到周末期間，是從過去影響的西南邊大範圍的低壓水氣，轉換為太平洋高壓...
預計從周五開始到周末期間，是從過去影響的西南邊大範圍的低壓水氣，轉換為太平洋高壓逐步接手，明顯轉為典型的夏季天氣，將會是非常炎熱，高溫熱浪天氣重新登場。聯合報系資料照
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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，南部連續3天下了非常大的雨勢，不過特性上有很大不同，周二是以山區為主，熱區在高屏山區，周三則是換成平地，總共累積在高屏山區下了400-500毫米以上，平地在台南也下了超過300毫米。

他指出，尤其部分區域有瞬間的強降雨，例如昨天在台南七股的短時強降雨，這樣的雨勢下在哪，尤其是低窪的平地，幾乎都會有積淹水的災情出現，尤其是連續3天的雨勢，甚至因長期沒降雨，突然一場連續幾天大雨，會常有路基被掏空或是馬路破洞情況發生，建議南部民眾騎乘車務必要提高警覺。農民雖然過去幾天望雨興嘆，但還好沒有持續下去，今天開始轉晴轉暖，天氣要變化了。

今天的西南邊的水氣較過去兩天明顯減少，不過吹著偏西南風，還是較為潮濕，彭啟明表示，零星殘存的對流雲系移入，但強度和範圍較前幾天小很多，大致上屬於正在轉換減緩中的趨勢。而台灣北邊，有道滯留鋒面，很接近台灣西北部陸地，從昨晚到今晨，對流雲系滯留在西北部，大致上不會直接影響台灣西北部，只有零星的對流雲系移入或和本地的海陸風環流有交互作用，有短暫雨勢，大致上今天台灣位於鋒面前緣的暖區內，各地的午後陣雨會明顯增加一些，全台都有午後陣雨發展的機會，午後較為不穩定，今天要稍微留意。

彭啟明表示，預計從周五開始到周末期間，是從過去影響的西南邊大範圍的低壓水氣，轉換為太平洋高壓逐步接手，明顯轉為典型的夏季天氣，將會是非常炎熱，高溫熱浪天氣重新登場，午後也有發生雷陣雨的機會，大家開始要有心理準備，要有一段長期對抗高溫的心理準備。

今天也是24節氣的夏至，他說，這是屬於典型天文型的節氣，今天太陽直射北回歸線，以前古人用太陽影子來定日期時，這一天中午的影子最短，在太極陰陽的角度來看，也有陽氣到最強時候。這一天相對之下就是冬至，但相對於冬至有許多進補或是活動，夏至顯得就少很多，而未來一個月有小暑和大暑了節氣，統計上都將是台灣最熱的時候，提醒要有抗熱的心理準備及措施了。

氣象局說，今日鋒面南移至台灣北部海面及西南風影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢。

明天西南風逐漸減弱，不過北方鋒面有機會稍微南壓到台灣北部海面，大氣環境還不太穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，中南部及台東仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率較高的時段，清晨到上午主要在中南部沿海地帶，而中午過後則會轉移至中南部內陸、山區及台東，至於其他地區上半天大致為多雲到晴，不過出現午後雷雨的機率，不論山區及平地都會提高；溫度方面，中南部及台東不下雨的時間增多，天氣轉趨悶熱，高溫可以來到33、34度，而其他地方則持續悶熱。

周六至下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但累積雨量不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。

下周二、下周三太平洋高壓再增強，同時水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後降雨範圍減少，剩下中部以北、東北部地區及其他各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

28日至30日各地大多是多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫較高，午後出門請攜帶雨具備用，也請多注意防曬及補充水分，避免中暑。

彭啟明高溫天氣動態

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