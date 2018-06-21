西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，在典型滯留鋒及西南氣流影響下，帶來豪大雨，持續5天以上、甚至於10天，在過去的梅雨季也常發生的，並不算很特別。其實，比較特別的是這波降雨，在最缺水的南部下最多，比較不缺的北部下最少，所以就水資源而言，貢獻還真不小。

吳德榮說，今日西南氣流略減弱，清晨中南部及苗栗仍有局部陣雨或雷雨發生，中南部雨勢已較昨日略減小。今日各地有局部陣雨或雷雨，仍應隨時注意氣象局發布的特報。北台灣高溫約在34度左右、中南部30至32度。

他表示，明日起至下周三滯留鋒北移至長江流域；各地氣溫回升、白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右。西南氣流逐日減弱，但大氣仍不穩定，明日、周六中南部清晨因西南氣流與陸風的輻合作用，及午後的熱力作用，皆能激發局部陣雨或雷雨；午後對流的範圍將擴及北台灣，且對流強度仍強，有時還會符合發布特報的條件；周日至下周三，上午晴朗，白天偏熱，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

氣象局說，今日鋒面南移至台灣北部海面及西南風影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢。

明日西南風影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。