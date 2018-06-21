中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天中南部還是有連續性的降雨，清晨至上午也容易有較大的雨勢出現，民眾上班務必注意交通安全，沿海鄉鎮及低窪地區也需注意局部積水或淹水，山區也請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局表示，北部及宜蘭花蓮上午多雲，但中午過後容易有午後雷陣雨，出門要攜帶雨具備用；溫度方面，北部及東半部稍悶熱，高溫約32到34度，其他地方受到降雨的影響，高溫在29到31度之間。

氣象局表示，周五西南風逐漸減弱，不過北方鋒面有機會稍微南壓到台灣北部海面，大氣環境還不太穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，中南部及台東仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率較高的時段，清晨到上午主要在中南部沿海地帶。

中午過後則會轉移至中南部內陸、山區及台東，至於其他地區上半天大致為多雲到晴，不過出現午後雷雨的機率，不論山區及平地都會提高；溫度方面，中南部及台東不下雨的時間增多，天氣轉趨悶熱，高溫可以來到33、34度，其他地方則持續悶熱。

氣象局表示，周六至下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但累積雨量不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。