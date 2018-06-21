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每月逾500公噸剩食 政府將有效利用

2018-06-21 00:00聯合報 記者彭宣雅陳雨鑫／台北報導

保署長李應元（右）昨天上午化身主廚，呼籲各界減少廢棄食物。 記者侯永全／攝影
保署長李應元（右）昨天上午化身主廚，呼籲各界減少廢棄食物。 記者侯永全／攝影
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環保署長李應元昨天與廿家餐飲、團膳業者共同呼籲各界減少食物浪費，使用在地食材，縮短食物里程。李應元還說，未來將與衛福部討論，食物在賞味效期前的十二小時（即期食品），還能做哪些有效利用。衛福部食藥署說，會持續輔導通路商減少剩食，並將即期品促銷販售。

環保署統計，一○六年我國廚餘量多達五十五萬公噸；去年三月到今年四月，超市和量販店申報的廚餘則有六六三○公噸，全台每月有超過五百公噸剩食變廚餘。

李應元說，國內現況是生產過剩，呼籲從消費零售端、零售商店，針對還可以吃的、沒有壞掉的，可讓弱勢享用，「這工作全世界都在做」。大賣場則可透過物流管理，在不同時間點精準出貨；民眾在外吃宴席，十全十美的大餐很好，但若能少兩道菜，說不定更健康。

斗六市農會日前響應零剩食活動，舉辦創意料理比賽，農會家政班發揮創意烹煮。 圖／聯...
斗六市農會日前響應零剩食活動，舉辦創意料理比賽，農會家政班發揮創意烹煮。 圖／聯合報系資料照片
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七月起到十月十六日世界糧食日，環保署將招募惜食店鋪舉辦環境教育推廣，昨天也與業界代表宣示成為惜食環教夥伴。

食藥署食品組簡任技正林蘭砡說，食藥署一○五年起開始輔導通路商建置「即期食品區」，以促銷方式販售，並針對不同的食品做活用，例如即將過期的鮮奶，業者會召回並製成牛奶麵包，而非立即進到報廢市場，也會要求業者統計每月、每年的即期食品產量，協助業者調整生產量，今年五月還與食物銀行合作，讓即期食品更有效運用。

嘉義縣農業處長林良懋說，不在秩序內供貨、無效的生產，是國內食物最大的浪費。有農業界人士說，外界有說法鼓勵吃醜蔬果，但也可思考為何我國不能生產出更規格化、減少醜蔬果，讓消費端去支持規格化、好的農產品，就算是弱勢朋友也應吃好的農產品，格外品應被珍惜被利用加工。

李應元廚餘食藥署剩食

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