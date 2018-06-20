百年前的畢業旅行 催生台灣第一位山岳攝影師

2018-06-20 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



現代人畢業會到照相館拍畢業照留念，但百年前的畢業生怎麼拍畢業照？日治時代中後期，台灣中學畢業生流行到玉山(當時稱為「新高山」)畢業旅行，甚至因此吸引攝影師把照相館搬到玉山山下，專門接拍「登頂畢業照」的工作，從而誕生台灣第一位山岳攝影師。

國立台灣博物館、國家攝影文化中心合作的「光影如鏡—玻璃乾版影像展」今天開幕，展出9位早期具代表性攝影家於1905至1940年間拍攝的玻璃乾版影像作品，為首次集結台灣早期玻璃版底片影像之專題展。展中一張攝於玉山南峰的青年登頂照，讓那一個時代特殊的「攻頂」畢業旅行顯影。

這張照片的攝影者是方慶綿。方慶綿公認是台灣第一位山岳攝影師，在世時登玉山超過三千次，人稱「新高伯」。剛出道時，方慶綿在日人開設的「臼井寫真館」當學徒。1927年，館主臼井直義勉勵方慶綿自力營生，指引他到嘉義打天下。

日本統治台灣後，發現玉山比日本第一高山富士山還高，於是取名「新高山」。日治時期中後期，新高山步道完工，加上政府鼓勵登山，掀起了一股攀登新高山的熱潮，當時中學以上的畢業生，多以攀登新高山作為畢業旅行。當時登玉山的主要方式，是從嘉義搭小火車上阿里山、換搭眠月線到塔山入玉山。

臼井認為，嘉義那裡既有高中，又是阿里山的玄關，很適合寫真(攝影)業者發展。方慶綿遂從家鄉集集來到到嘉義元町五丁目（今中正路一帶）開設寫真館。當時，他佇立在二通街上，看見新高山（玉山）的雄姿遙遙在望，便以「新高」為寫真館命名。

每年三至四月阿里山櫻花盛開、五至九月學子畢業旅行攀登新高山時，就是寫真館外拍的旺季。方慶綿大半年都住在阿里山上的旅館，乾脆把戶籍遷到阿里山上的旅館「櫻花園」和「阿里山閣」。

爬玉山的前一天，方慶綿會先進駐「鹿林山莊」待命。第二天大清早三點，他戴上登山頭燈，穿上二指牛鼻鞋，身帶懷錶，再揹起器材重裝上路。他總是先到祝山拍觀日出的客群，再前往玉山拍攝登頂的畢旅青少年。這張照片便是方慶綿於1940年代拍攝寶斗青年團由南峰攀爬玉山的影像。

台博館館長洪世佑表示，台博館現存7700多件早期攝影及文化資產。其中玻璃版底片就是相當珍貴的藏品。台灣氣候高温潮濕，無論是玻璃乾版底片或膠卷影像，均極易受環境影響而變質，尤其玻璃易碎裂特性，能完整保存這批珍貴的玻璃版底片原件實屬不易。