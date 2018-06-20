雙贏彩第107051期頭獎1注中獎

2018-06-20 22:18 中央社 台北20日電



雙贏彩第107051期今晚開獎，中獎號碼為19、15、17、12、10、20、21、01、05、06、02、22；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。

雙贏彩今天開出頭獎的彩券行，是位在台北市大同區承德路一段31號一樓的六星旗艦商行。

貳獎有21注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。