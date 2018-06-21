北榮新手術 大愛角膜微損也能移植

2018-06-21 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



張奶奶（右）因角膜水腫而視力驟降至0.2，接受微創角膜新手術後，儘管大愛角膜稍有缺損，仍然找回0.8好視力。左為林佩玉醫師。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

大愛眼角膜若有微損，移植前就會被篩除不用，非常可惜。台北榮總今年引進最新手術，醫師可從微損的大愛角膜中，取出0.001公分、比頭髮直徑更薄的「後彈力層內皮」，再植入受贈者的角膜，不只移植後的排斥率低，視力恢復也更快，不只是病人福音，更能善用大愛角膜不浪費。

據器捐移植登錄中心統計，目前等待角膜移植者共784人，雖然近五年角膜捐贈數逐年上升，仍供不應求。

北榮一般眼科主治醫師林佩玉說，大愛角膜若有基質結疤、白斑、變薄等病變，或曾接受過近視雷射手術，以往不適合使用。

歐美、新加坡及印度等國家，近年開始「後彈力層角膜內皮細胞移植」新手術，只取大愛角膜後方薄如蟬翼的後彈力層內皮細胞，再植入取代患者受損的內皮細胞，儘管大愛角膜微損，也不影響移植後的品質。

林佩玉強調，傳統手術使用較厚的全層角膜，或是帶有捐贈者基質的內皮細胞，傷口較大，視力復原得拖一個月以上至半年，排斥率也較高。

北榮團隊去年赴美學習新手術，今年上半年完成全台首二例移植，手術執行困難，光是要把0.001公分的後彈力層內皮細胞從角膜後方撕下，就花了一小時，還要對抗捲曲彈力，才能讓移植細胞服服貼貼。

其中，第二例張奶奶使用的大愛角膜，捐贈者是車禍腦死患者，捐出的大愛角膜有6毫米撕裂傷，幸好後彈力層內皮沒受傷，仍可利用。

張奶奶說，10年前右眼因白內障看不清楚，今年初左眼看出去一片霧茫茫，就醫才知道是角膜失養症，得接受角膜移植。

張奶奶說，等待期間很煎熬，擔心再也看不到，當知道有大愛角膜，醫師也說明新手術優點，她欣然接受。術後4天，右眼視力就從0.2進步到0.8，「當重見光明那一刻，我真的很高興！」左眼則是下半年接受移植。

林佩玉表示，新手術限用因角膜失養症、青光眼或多次手術後的角膜水腫患者，不過半數以上的等待移植病人都是角膜水腫者。