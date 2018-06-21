燒艾草治痠痛竟燙傷 拖成蜂窩性組織炎

2018-06-21 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



國泰醫院整形外科李柏穎醫師（右）與病患張小姐（左）手持治療前後照片，呼籲民眾落實燙傷正確處理方法。 圖／國泰醫院提供 分享 facebook

現代人壓力大，痠痛是通病，一名60歲張姓婦人，因搬運重物導致小腿痠痛，經朋友介紹切薑片貼皮膚上，再用艾草加熱，原想改善小腿痠麻脹痛，不料卻造成2至3度燙傷，甚至出現蜂窩性組織炎。

國泰醫院整形外科醫師李柏穎表示，許多民眾遇到筋骨痠痛或關節炎發作時，習慣以加熱式暖暖包、熱毛巾、熱敷片促進局部血液循環，改善痠痛，但在使用熱敷產品時，若未注意溫度及加熱時間，很可能燙傷。張姓婦人就是因加溫時不慎又沒注意到溫度過高，導致小腿外側皮膚有6公分長、2公分寬，2至3度燙傷。

更糟糕的是，張姓婦人在燙傷當下沒有立即處理，拖了五天，直到走路會痛，才到診所，但傷口大又處理不當的情況下，引發感染造成蜂窩性組織炎。因此，李柏穎建議，若燒傷面積大於2.5平方公分（約10元硬幣大小），或皮下組織燒傷、電燒傷時，都應該盡速就醫。

李柏穎說，民眾若想以熱敷紓解痠痛，建議選擇能自行控溫的方式，如熱毛巾就容易控制溫度，但暖暖包及電熱毯等則難控管溫度，若非不得已使用後者，要留意加熱溫度不超過42℃，時間不超過20分鐘，用毛巾等避免加熱物與皮膚直接接觸，才不至於燙傷。另外，若熱敷範圍內有傷口，要注意絕對不要接觸傷口以免細菌感染。

另外，李柏穎也指出，燙傷後，一定要以沖、脫、泡、蓋、送｣原則處理，先以流動水沖20至30分鐘冷卻患處，不要用冰塊冰敷，以免凍傷。

李柏穎提醒，不可聽信謠言，隨便將牙膏、蘆薈、香灰、蛋清、醬油等塗抹於傷口。網路流傳擦這些東西有效，是因傷口小且淺，一般民眾在無法得知傷口深淺情況下亂擦，就是一場豪賭，傷口感染重則可能造成敗血、截肢，甚至賠上性命。