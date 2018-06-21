「網癮」列疾病 傾聽、管教須有技巧

2018-06-21 00:17 聯合報 文／林子堯（精神專科醫師、《網開醫面》作者）



網路普及，罹患網路遊戲成癮症的學童、青少年愈來愈多，專家建議，家長應教導孩子如何正確使用網路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣網路遊戲成癮相關問題嚴重，相關社會案件逐漸增加，近來世界衛生組織（WHO），將「網路遊戲成癮症（Internet Gaming Disorder）」正式列入精神疾病，而台灣衛福部也宣布將隨之跟進。網路成癮（Internet addiction disorder，縮寫IAD）一詞最早是由哥倫比亞大學的精神科醫師伊凡．郭德堡（Ivan Goldberg）於1995年所提出，當時提出還被不少人看成是笑話，當隨著網路和電玩愈來愈發達，這笑話如今已經變成了一個正式的疾病診斷。

我在基層行醫時，看過許多網路遊戲成癮的學童，輕則失眠、成績下滑或人際關係緊張，重則憂鬱、拒學或是蹺家，更有少數嚴重案例出現自傷傷人或犯法行為，造成家庭及社會蒙受重大損失，如今看到政府能有決心介入防治是好事。

不被網路當玩具

根據市場調查機構Millward Brown統計，台灣人平均每天使用手機超過三小時，達到全球之冠。另外Newzoo調查報告顯示台灣人2017年1月到4月網路遊戲就花了308億元，全球排名第15高。種種統計數據都顯示，網路對台灣人來說影響甚鉅。

我在《網開醫面》書中也呼籲大家，網路和電玩在當今的社會是很難完全禁止的，甚至美國兒童醫學會（AAP），近年也把孩童接觸3C產品的限制年齡由2歲下修到1.5歲，師長及家長要做的是教導孩子「正確使用」網路和電玩，「用網路當工具，不要被網路當玩具。」

網癮共病不輕忽

網路遊戲成癮目前沒有特定藥物能直接治療，最常見的治療方式是心理治療。但是網癮背後常有一些「魔鬼」，像是焦慮症、憂鬱症、注意力不足過動症、思覺失調症或社交畏懼症等，這些共病會導致孩童網路遊戲成癮的機會大為增加，如果存在嚴重共病時，藥物是可以斟酌使用來協助改善病情。

要記得網路遊戲成癮只是個問題的「結果」，就像是地上的積水，可能原因是來自天花板的漏水，如果只叫小朋友不要打電動，就像是每天拿拖把擦掉積水，以為問題解決了，結果隔天下雨又會再度漏水造成新積水。在網癮孩童來說，天花板漏水代表的可能是現實生活中無法獲得肯定及成就感、可能是有情緒障礙或幻聽症狀、可能是在學校被欺負、可能是得不到他人關愛等，需要抽絲剝繭細心了解才能找出原因。

而面對網癮學童，我們應與學童建立信任關係、用心觀察傾聽，找到關鍵原因，從中介入處理，鼓勵嗜好興趣，改善人際關係，才能真正解決問題。