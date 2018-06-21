抗癌不能瘦 補充營養品增肌肉

2018-06-21 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



安南醫院放射腫瘤科主治醫師詹凱翔(右)、高雄榮總營養師施水鳳。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

抗癌長路漫漫，「體重」與「營養」是關鍵。安南醫院放射腫瘤科主治醫師詹凱翔提出三項重要方針：抗癌要贏、體重要行、肌肉要增！病友千萬別想餓死癌細胞，因為正常細胞搶不贏癌細胞，有可能傷敵一百、損己一千。

詹凱翔表示，12年前岳父罹患食道癌第三期，至今控制良好，關鍵在於體重與營養。癌症患者整體營養不良率高達四成，尤其是頭頸及腸胃道癌患。如何判斷患者營養是否足夠？可以從明顯體重減輕及早發現。

「癌友補充營養就像儲蓄，在進入療程前，應大量存本，努力增重（肌肉），治療後才有本錢恢復至原本體重。」詹凱翔說，均衡攝取碳水化合物、蛋白質、脂質、維生素、礦物質、水，其中以蛋白質最重要，是增加肌肉重要來源。

詹凱翔提醒，肌肉是對抗發炎的利器，治療期間患者應攝取足夠熱量，增加肌肉維持體重，累積接受治療的本錢。如果患者體重半年下降10%、一個月下降5%，可能是惡病質或惡病質前期，要特別注意。

臨床研究建議魚油攝取量為每天2克EPA。在新鮮食物中，2克EPA大概等於1.4公斤鮭魚，或96尾蝦，不容易從飲食達到足夠量，可補充癌症專用營養品，並搭配阻力有氧運動，提升患者生活品質。

高雄榮總營養師施水鳳表示，營養不良患者使用口服營養品，可提升生活品質，幫助體重維持。癌症營養攝取量可根據歐洲營養醫學會建議，患者每天應攝取25-30大卡/公斤熱量及1.2-1.5克/公斤蛋白質，例如：體重60公斤患者，每天應攝取1800大卡熱量與90克蛋白質。

施水鳳說，癌患食欲普遍不佳，特別是治療中引起的口腔潰瘍與噁心，讓癌友愈來愈不想進食，此時建議口服營養品介入，但要注意的是，過高的脂肪攝取容易產生飽足感，影響食欲，患者可能還沒補充足夠的營養素，就因飽足而無法繼續進食。

若患者能正常飲食最好，吃適量食物刺激胃口更好。建議癌友少量多餐，選擇開胃食物如山楂、陳皮、洛神茶、四神湯等，並同步補充口服營養品，爭取更好的治療品質。