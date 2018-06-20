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雙贏彩第107051期開獎

2018-06-20 21:25中央社 台北20日電

雙贏彩第107051期今晚開獎，中獎號碼為19、15、17、12、10、20、21、01、05、06、02、22。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩

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