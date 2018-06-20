台南市路面現大坑 機車女騎士被彈起擦傷

2018-06-20 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南市連日豪雨，昨天剛發生林森路地下道路面塌陷，3名機車騎士跌進坑洞受傷，建平九街、建平路交叉口今天傍晚則陷落長、寬各約5公尺、4公尺，深約1公尺多的大坑，一名路過女騎士在道路陷落瞬間經過，被彈起摔在路邊，手肘、腳部擦挫傷，意識清楚送醫治療。

警方於晚間6點32分獲報建平九街、建平路交叉口發生路面塌陷，到場發現一名20多歲女子摔在坑外，手腳擦挫傷。女子表示，她行經該路段時，突然感覺馬路似乎要下陷，她連人帶機車被彈開，摔在路旁。