移植手術突破！大愛角膜微損也不需被丟

2018-06-20 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



大愛眼角膜若有微損，被移植前就會被篩除不用，非常可惜。台北榮總今年引進最新手術，醫師可從微損的大愛角膜中，取出0.001公分、比頭髮直徑更薄的「後彈力層內皮」，再植入受贈者的角膜內，不只是移植後的排斥率低，視力恢復也更快，不只是病人福音，更能善用大愛角膜不浪費。

據器捐移植登錄中心統計，我國目前等待角膜移植者共784人，雖然近五年的大愛角膜捐贈數逐年上升，去年仍只有537例，供不應求。

北榮一般眼科主治醫師林佩玉說，大愛角膜若有基質結疤、白斑、變薄等病變，或曾接受過近視雷射手術，以往是不適合使用的，不是在器官勸募階段被排除，就是在捐贈者取出角膜後被國家眼庫給篩除，無法完成遺愛。

林佩玉說，歐美、新加坡及印度等國家，近年開始執行「後彈力層角膜內皮細胞移植」新手術，只取大愛角膜後方薄如蟬翼的後彈力層內皮細胞，再植入取代患者受損的內皮細胞，儘管大愛角膜有微損，也不會影響移植後的品質。

林佩玉強調，新手術和傳統「全層角膜移植術」或「角膜移植術」不同，傳統手術因為是使用較厚的全層角膜，或是帶有捐贈者基質的內皮細胞，傷口比較大，視力復原速度得拖一個月以上至半年，排斥率也比較高。

北榮眼科團隊去年赴美學新手術，今年上半年完成全台首二例的新手術移植個案。但手術執行困難，醫師光是要把0.001公分的後彈力層內皮細胞從角膜後方撕下，就花了一小時，還要對抗捲曲彈力，才能讓移植細胞服服貼貼。

其中，第二例張奶奶使用的大愛角膜，捐贈者是一名車禍腦死患者，捐出的大愛角膜有6毫米撕裂傷，幸好後彈力層內皮沒傷到，仍可利用。

張奶奶說，她10年前右眼先因白內障看不清楚，今年初又發現左眼看出去一片霧茫茫，就醫才知道是角膜失養症，得接受角膜移植，不是等待善心人士器捐，就是要到國外買。

張奶奶說，等待期間很煎熬，擔心未來再也看不到，當知道有大愛角膜了，醫師也向她說明新手術的優點，她欣然接受。術後4天，右眼視力就從0.2進步到0.8，「當重見光明那一刻，我真的很高興！」左眼則是下半年接受移植。

林佩玉表示，新手術限用因角膜失養症、青光眼或多次手術後的角膜水腫患者，不過半數以上的等待移植病人都是角膜水腫者。