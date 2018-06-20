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旗艦機都玩這招！OPPO Find X可做3D表情

2018-06-20 18:36聯合報 記者陳立儀╱即時報導

新一代旗艦手機除了不斷進化硬體規格和攝錄功能，還有一項有趣又實用的功能很熱門，就是製作個人專屬的3D動態表情。繼iPhone X、Samsung Galaxy S9系列、小米8透明探索版之後，剛在巴黎發表的旗艦新機OPPO Find X整合2,500萬畫素前置鏡頭與3D臉部辨識技術，除了可以在自拍時前透過預設的多種光效對人像進行智慧立體打光，還可製作Omoji 3D表情並儲存為影片或GIF表情包。

OPPO Find X配備6.4吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 845處理器、8GB RAM、2,500萬畫素前置鏡頭、2,000萬畫素＋1,600萬畫素雙主鏡頭、內建256GB記憶體，曲面全螢幕設計透過消失的「瀏海」、極窄的「下巴」與圓潤曲面的邊緣讓螢幕占比高達93.8%，幾乎填滿手機正面全部的空間，前置鏡頭的3D臉部辨識技術可用於臉部解鎖，OPPO並與支付寶合作推出3D臉部辨識技術支付。

同時OPPO也發表了與藍寶堅尼攜手打造的OPPO Find X藍寶堅尼版，以藍寶堅尼跑車中大量運用的碳纖維紋理設計，結合OPPO Find X本身的玻璃材質，機身上的藍寶堅尼LOGO更透過特殊蝕刻工藝創造了懸浮立體效果，支援OPPO全新升級的SuperVOOC超級閃充技術，內建儲存空間為512GB。

OPPO Find X版本建議售價為999歐元（約台幣34,759元），共有波爾多紅、冰珀藍兩色，預計於8月在台灣上市，OPPO Find X藍寶堅尼版本建議售價為1,699歐元（約台幣59,115元）。

Samsung Galaxy S9、S9＋不僅可打造個人專屬虛擬人偶，還與迪士尼攜手合作，將經典卡通人物化身為虛擬人偶動態表情貼圖，也是迪士尼人物首次現身擴增實境舞台，Samsung Galaxy S9系列使用者可直接透過相機中的虛擬人偶功能建立米奇、米妮的個人化訊息，後續還預計推出《超人特攻隊》、《動物方城市》、《冰雪奇緣》等熱門卡通角色。Samsung Galaxy S9系列的虛擬人偶可釘選到Always On Display，每次查看手機時都能看到趣味畫面。

Apple在WWDC全球開發者大會發表的iOS 12也讓Animoji功能再進化，除了可以偵測到舌頭的動作，另新增老虎、無尾熊、恐龍、幽靈等新圖像，還可製作個人動態圖像Memoji，製作完成的Animoji、Memoji可用於iMessage訊息對話和FaceTime群組視訊通話，在今年秋季登場的最新iPhone上可看到更多運用。

不同於Q版的卡通3D動態表情，Sony Xperia XZ2、XZ2 Premium的3D自拍掃描可利用前鏡頭製作出超擬真的虛擬頭像，除了可以上傳facebook之外，套入Sony Mobile合作的Shadow軟體可製作貼圖並儲存為GIF檔或影片檔，即可使用在LINE聊天訊息。

OPPO Find X可製作Omoji 3D表情，並儲存為影片或Gif表情包。圖...
OPPO Find X可製作Omoji 3D表情，並儲存為影片或Gif表情包。圖／OPPO提供
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Samsung Galaxy S9、S9＋與迪士尼攜手合作，將經典卡通人物化身為...
Samsung Galaxy S9、S9＋與迪士尼攜手合作，將經典卡通人物化身為虛擬人偶動態表情貼圖。圖／三星提供
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OPPO Find X藍寶堅尼版支援Super VOOC超級閃充技術，並透過特殊...
OPPO Find X藍寶堅尼版支援Super VOOC超級閃充技術，並透過特殊蝕刻工藝創造了藍寶堅尼LOGO的懸浮立體效果。圖／OPPO提供
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Samsung Galaxy S9、S9＋與迪士尼攜手合作，將經典卡通人物化身為...
Samsung Galaxy S9、S9＋與迪士尼攜手合作，將經典卡通人物化身為虛擬人偶動態表情貼圖。圖／三星提供
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Sony Xperia XZ2、XZ2 Premium的3D自拍掃描功能，可拍出...
Sony Xperia XZ2、XZ2 Premium的3D自拍掃描功能，可拍出超擬真的虛擬頭像。圖／Sony Mobile提供
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iOS 12推出全新的Memoji功能，可製作個性化動態表情。圖／Apple提供
iOS 12推出全新的Memoji功能，可製作個性化動態表情。圖／Apple提供
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iOS 12推出全新的Memoji功能，可製作個性化動態表情。圖／Apple提供
iOS 12推出全新的Memoji功能，可製作個性化動態表情。圖／Apple提供
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OPPO Find X採用極致簡約的正反面機身設計，共有波爾多紅、冰珀藍兩色。圖...
OPPO Find X採用極致簡約的正反面機身設計，共有波爾多紅、冰珀藍兩色。圖／OPPO提供
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OPPO Find X的曲面全螢幕讓螢幕占比高達93.8％。圖／OPPO提供
OPPO Find X的曲面全螢幕讓螢幕占比高達93.8％。圖／OPPO提供
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藍寶堅尼卡通貼圖

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