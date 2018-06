研究:常上教會 有益睡眠品質

2018-06-20 18:35 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



參與教會活動由於能獲得其他人的支持,因此益處多多,幫助睡眠就是其中之一。(Photo by Vancouver Cherry Blossom Festival on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

美國多所大學研究發現,常上教會禮拜與禱告的人較容易睡得好。研究人員從調查結果分析後發現,宗教確實可以帶來降低心理焦慮、藥物濫用與壓力暴露效果,因此,能幫助當事人獲得更佳的睡眠品質。稍早研究也曾指出,一起上教會禮拜的夫妻,離婚的機率也會相對較低。

據《基督徒郵報》報導,德州大學研究人員愛力森表示,「這次研究讓我們更了解宗教與屬靈會影響一個人健康與整體生活品質的方式。」愛力森等人是從1份針對美國成人的大型調查結果得知,民眾參與宗教活動會因為減少焦慮、增加社會參與以及獲得其他教會成員的支持、提供心理資源以及倡導更健康的生活型態來獲得心理健康。

不過,報告也指出,研究結果並不是要呼籲醫療提供人員應該將參與宗教活動列為處方開立,而是讓外界知道宗教與屬靈可能是未受到關注的資源,值得心理學家、醫師與病人一同深入探索。

過去不同研究也都不約而同指出參加教會可帶來許多其他益處。例如2016年美國哈佛公共衛生學院科學家發現,已婚夫妻一起參加禮拜不僅活得越久,也越不容易沮喪及離婚。另1份刊登在JAMA Psychiatry期刊的報告則指出,每週至少參加1次教會活動的美國婦女,相較從未參加宗教活動的人自殺機率低5倍。

2016年英國全國幸福指數統計也發現,基督徒是當地最快樂的一群人之一,至於沒有隸屬任何宗教組織的人對自己的生活滿意評分則偏低。

本次研究結果刊登在Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation期刊。

【更多精采內容,詳見 】