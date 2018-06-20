便利做公益！超商ibon認捐民生物資 幫助邊緣戶

2018-06-20 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



響應公益，不分多少與何種方式，現在透過資源串流，伸出援手比以往擁有更多便利管道。7-ELEVEN攜手基督教救助協會「1919食物銀行」，即日起在全台門市ibon募集「救助套餐」，讓民眾方便就近認捐。全家結合「勝利基金會」開設公益店型，並將社企商品導入門市、行動購，全台門市都能取貨。萊爾富則與紅心字會、賽珍珠基金會合作零錢及發票捐，幫助弱勢家庭、新移民子女。

去年全台可領政府補助低／中低收入戶共逾66萬，占總人口3.01%，不過台灣至少有55萬戶共160萬人是得不到政府補助的「社福邊緣戶」，多是獨居老人、身心障礙者等，基本溫飽都有問題。1919食物銀行據內部分析指出，2017年4,999個受助家庭月平均所得是16,305元，是全台最低所得20%家庭平均27,450元的6成不到。

1919銀行表示，去年第四季起用來幫助案家的「1919救助套餐」，含米、麵條、沙拉油、土豆麵筋及泡菜罐頭，募集數量及庫存量日益短缺，目前僅能發放至7月份。即日起於全台7-ELEVEN的ibon便利生活站進入愛心專區就能認捐，再由超商內部物流送至1919食物銀行全台6處集散地，捐物將由1,800位志工送至受助家庭，1919救助套餐每套300元。

統一超商公共事務部部長林立莉表示，對於現代人來說便利性很重要，近幾年7-ELEVEN積極將便利性延伸至公益面向，盼透過一年約2.6億使用人次的ibon高使用度，邀民眾用手指點一點就能做公益，目前全台逾5,200間門市都能就近操作認捐。

此外，全家便利商店長年與「勝利基金會」合作，目前已在雙北市開設5間公益店型，透過重新細分SOP，經專業輔導員轉化培訓身障者，現均由多元身障夥伴獨立經營、服務顧客。門市內也設置勝利廚房、琉璃工房等社企商品專區，「全家行動購」導入勝利廚房系列商品，等於全台3,200家門市都能取貨。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，全家自2011年起即與勝利基金會合作，協助身障者發展長期、穩定職涯規劃，根據內部統計，藉由勝利進入全家任職的身障夥伴，平均在職超過4年以上，顯見長期穩定的職涯規畫，並搭配障別混合互助的工作模式，確實有助身障夥伴創造工作產能，贏得工作尊嚴。