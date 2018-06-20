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便利做公益！超商ibon認捐民生物資 幫助邊緣戶

2018-06-20 18:21聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

響應公益，不分多少與何種方式，現在透過資源串流，伸出援手比以往擁有更多便利管道。7-ELEVEN攜手基督教救助協會「1919食物銀行」，即日起在全台門市ibon募集「救助套餐」，讓民眾方便就近認捐。全家結合「勝利基金會」開設公益店型，並將社企商品導入門市、行動購，全台門市都能取貨。萊爾富則與紅心字會、賽珍珠基金會合作零錢及發票捐，幫助弱勢家庭、新移民子女。

去年全台可領政府補助低／中低收入戶共逾66萬，占總人口3.01%，不過台灣至少有55萬戶共160萬人是得不到政府補助的「社福邊緣戶」，多是獨居老人、身心障礙者等，基本溫飽都有問題。1919食物銀行據內部分析指出，2017年4,999個受助家庭月平均所得是16,305元，是全台最低所得20%家庭平均27,450元的6成不到。

1919銀行表示，去年第四季起用來幫助案家的「1919救助套餐」，含米、麵條、沙拉油、土豆麵筋及泡菜罐頭，募集數量及庫存量日益短缺，目前僅能發放至7月份。即日起於全台7-ELEVEN的ibon便利生活站進入愛心專區就能認捐，再由超商內部物流送至1919食物銀行全台6處集散地，捐物將由1,800位志工送至受助家庭，1919救助套餐每套300元。

統一超商公共事務部部長林立莉表示，對於現代人來說便利性很重要，近幾年7-ELEVEN積極將便利性延伸至公益面向，盼透過一年約2.6億使用人次的ibon高使用度，邀民眾用手指點一點就能做公益，目前全台逾5,200間門市都能就近操作認捐。

此外，全家便利商店長年與「勝利基金會」合作，目前已在雙北市開設5間公益店型，透過重新細分SOP，經專業輔導員轉化培訓身障者，現均由多元身障夥伴獨立經營、服務顧客。門市內也設置勝利廚房、琉璃工房等社企商品專區，「全家行動購」導入勝利廚房系列商品，等於全台3,200家門市都能取貨。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，全家自2011年起即與勝利基金會合作，協助身障者發展長期、穩定職涯規劃，根據內部統計，藉由勝利進入全家任職的身障夥伴，平均在職超過4年以上，顯見長期穩定的職涯規畫，並搭配障別混合互助的工作模式，確實有助身障夥伴創造工作產能，贏得工作尊嚴。

至於萊爾富則藉由全台門市「愛心零錢捐暨發票捐」募集民眾愛心，即日起至7月10日前，萊爾富攜手紅心字會推出「Hi-Love一塊，發現愛」零錢捐贈募款，並共同製作公益微電影，邀請國寶級電影導演李行、日本超模歌手池端玲名一起呼籲民眾，透過隨手小零錢，積少成多，幫助弱勢家庭三餐不挨餓。萊爾富另也攜手賽珍珠基金會推出「新二代築夢計畫」發票捐活動，兌獎所得將用於協助新移民子女培訓專業技能，增強就業競爭力。

全家X勝利基金會公益新店型，店內設置勝利廚房、琉璃工房等社企商品專區。圖／全家便...
全家X勝利基金會公益新店型，店內設置勝利廚房、琉璃工房等社企商品專區。圖／全家便利商店提供
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藝人小禎擔任愛心大使，邀請民眾響應認捐1919救助套餐。記者沈佩臻／攝影
藝人小禎擔任愛心大使，邀請民眾響應認捐1919救助套餐。記者沈佩臻／攝影
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Youtuber「台客劇場」導演林冠廷擔任一日店員，由全家公益店店長碧燕帶領體驗身障夥伴工作日常。圖／全家便利商店提供
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公益店招牌換上專屬「愛心握手符號」。圖／全家便利商店提供
公益店招牌換上專屬「愛心握手符號」。圖／全家便利商店提供
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Youtuber台客劇場導演林冠廷擔任一日店員，他認為身障夥伴都是「團隊合作的便利超人」。圖／全家便利商店提供
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全台超過5,200間7-ELEVEN的ibon就能認捐民生物資，協助弱勢家庭餐餐溫飽。記者沈佩臻／攝影
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7-ELEVEN、1919食物銀行合作募集ibon認捐救助套餐，包含沙拉油、米、...
7-ELEVEN、1919食物銀行合作募集ibon認捐救助套餐，包含沙拉油、米、土豆麵筋、麵條及韓式泡菜。記者沈佩臻／攝影
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萊爾富攜手紅心字會、賽珍珠基金會以發票捐、零錢捐等方式，募集幫助弱勢家庭、新移民...
萊爾富攜手紅心字會、賽珍珠基金會以發票捐、零錢捐等方式，募集幫助弱勢家庭、新移民子女。記者沈佩臻／攝影
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身障者新移民食物銀行

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