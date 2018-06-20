亞泥設服務中心公開礦場數據 環團：強力監督公開程度

2018-06-20 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



亞洲水泥公司在花蓮太魯閣口採礦數十年，屢遭當地族人、環境保護團體抗議，認為影響居住安全，亞泥承諾提供相關監控數據，設在秀林鄉的服務中心今天揭牌，有礦場即時環境監測、地質安全等訊息，讓居民掌握最新狀況。地球公民基金會專員黃靖庭表示，環團針對未來服務中心資訊公開的程度，也會強力監督。

驟逝導演齊柏林一句話，「亞泥，比5年前我拍『看見台灣』時候，又挖更深了」，再度引發各界對環境保護的關注。多年來，亞泥因採礦問題與居民不斷協調，也持續釋出善意，今年3月與中央政府、當地部落達成共識，將優先解決村民對居住安全的疑慮；亞泥成立工作小組，與專家、技師重新檢討礦區、部落排水等問題，並提出改善方式，制定執行時間表。

今天成立的服務中心，外牆架設跑馬燈、室內裝設螢幕，提供礦場即時環境監測、礦山爆破、邊坡穩定、地質安全等數據，讓居民隨時了解礦場最新狀況，亞泥也派遣專業人員進駐服務中心，針對部落房屋修繕、電費補助、婚喪喜慶、急難救助金等需求給予協助，拉近與村民間距離。

礦務局長徐景文今到場支持，他表示，礦業法的修法過程中，「尊重原住民權益」及「資訊公開透明」是非常重要一環，也是亞泥服務中心成立的宗旨，未來村民可更了解安全訊息。秀林鄉代理鄉長李繼生說，亞泥30年前就走進部落，現已提供逾100名族人工作機會，非常照顧族人家庭。

亞泥總經理李坤炎指出，亞泥的採礦、綠化環保等機制在業界都是典範，永遠以「溝通再溝通」的精神與村民協調，為秀林鄉打拚，將與村民打造共生、共存、共榮和諧目標。