沒拿捏好距離 婦燒艾草治痠痛竟變2〜3度燙傷

2018-06-20 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



現代生活壓力大，不論學生或上班族常常到處痠痛，近日一名60歲張姓婦人，因搬運重物導致小腿痠痛，經朋友介紹切薑片貼皮膚上，再利用艾草加熱，原想改善小腿痠麻脹痛，不料卻造成2〜3度燙傷，甚至出現蜂窩性組織炎症狀。經醫院治療傷口清創手術，所幸傷口已慢慢復原。

國泰綜合醫院整形外科醫師李柏穎今天表示，許多民眾遇到筋骨痠痛或關節炎發作時，習慣以加熱式暖暖包、熱毛巾、熱敷片促進局部血液循環，改善痠痛，但在使用這些保暖、熱敷產品時，若未注意溫度變化及加熱時間，則很可能造成燙傷。如張姓婦人就是因加溫時距離不慎又沒注意到溫度過高，導致小腿外側皮膚上有6公分長、2公分寬，2〜3度的燙傷。

更糟糕的是，張姓婦人在燙傷當下又沒有立即就醫，拖了五天，直到走路會痛，才到診所診治，在傷口大又處理不當的情況下，才引發感染造成蜂窩性組織炎。因此，李柏穎建議，若燒傷面積大於2.5平方公分（約10元硬幣大小），或皮下組織燒傷、電燒傷時，都應該盡速就醫處理。

李柏穎說，一般民眾若想以熱敷的方式紓解痠痛，還是建議選擇能自行掌控溫度變化的方式為優先，如熱毛巾就容易控制溫度，但暖暖包及電熱毯等則難控管溫度高低，若非不得已使用後者，則要留意加熱溫度不超過42℃，時間不超過20分鐘，盡量用毛巾等避免加熱物與皮膚直接接觸，才不至於燙傷。另外，若熱敷範圍內有傷口，則要注意絕對不要接觸傷口以免細菌感染。

另外，李柏穎也指出，民眾在燙傷後，一定要以正確的處理原則｢沖、脫、泡、蓋、送｣，先以流動水沖20〜30分鐘冷卻患處，不要用冰塊冰敷，以免凍傷皮膚。