親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

教育部：侯友宜太太租給文大的宿舍 曾獲教部補助　

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

第三屆唐獎漢學獎得主公佈 連三屆皆為聯經作家

2018-06-20 17:45聯合新聞網 台北訊

宇文所安（Stephen Owen）。圖／聯經出版提供
宇文所安（Stephen Owen）。圖／聯經出版提供
分享
唐獎教育基金會公布第三屆漢學獎得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）同獲。宇文所安也是繼余英時、狄培理之後，第三位獲得此項殊榮的漢學大師，巧合的是，這三位漢學家皆為由聯經出版推出正體中文版著作的作家。

唐獎漢學獎得主，皆為擁有極高聲望的漢學大師。2014年首屆由漢學大家余英時獲獎，2016年第二屆由中國思想史泰斗狄培理獲獎，二位大師的著作多於聯經出版。最新公佈的第三屆漢學獎得主之一宇文所安，也在聯經推出多本著作，如：《中國「中世紀」的終結：中唐文學論集》、《迷樓：詩與慾望的迷宮》等作品，近年參與主編的《劍橋中國文學史(卷上/卷下)》也備受矚目。聯經出版發行人林載爵表示，學術著作是學者傾盡心力的智慧結晶，聯經推出漢學大師的著作，與有榮焉。

中研院院士王德威表示，宇文所安為歐西漢學領軍人物，詩歌研究馳名世界，成就在西方漢學界首屈一指，從詩經到王國維都有精致細膩見解。以唐詩來說，從初唐、盛唐、中唐、晚唐所有重要及次要詩人都廣泛研究，且有不同見解。宇文所安透過文學來達成對文化的觀察，除了中國古典文學外，在中國古典文學史編纂、翻譯、中國傳統思想和詩學上都深有貢獻。

宇文所安不只是中國古典文學研究泰斗，也是比較文學重要學者，將中國文學放在世界文學脈絡裡，與文學界接軌，是比較文學界重要人物。宇文所安曾執教耶魯大學，1982年起任教哈佛大學東亞系與比較文學系，現為該校目前僅26位的「大學講座教授」之一，也是美國文理科學院院士、古根漢學術獎及Andrew W. Mellon Foundation傑出學術成就貢獻獎得主。他對唐詩作系統性研究，且是古典詩文翻譯大家，英譯杜甫詩6巨冊為漢學界盛事，還創立「中華經典文庫」譯著系列，免費開放網路閱讀，擴大中華人文典籍對世界影響。

劍橋中國文學史（卷下）：1375年之後。圖／聯經出版提供
劍橋中國文學史（卷下）：1375年之後。圖／聯經出版提供
分享
迷樓：詩與慾望的迷宮。圖／聯經出版提供
迷樓：詩與慾望的迷宮。圖／聯經出版提供
分享

【唐獎‧漢學獎 歷屆得主與作品】

第三屆（2018）宇文所安（Stephen Owen）

美國哈佛大學James Bryant Conant特級講座教授，任教於比較文學系和東亞語言文明系。以中國中古時代（200-1200）文學為主，主要研究領域為中國古典文學、抒情詩和比較詩學。主要著作：《晚唐》、《中國早期古典詩歌的生成》、《諾頓中國古典文學作品選》、《中國文論：英譯與評論》、《中國傳統詩歌與詩學》、《中國「中世紀」的終結：中唐文學論集》（聯經出版）、《迷樓：詩與慾望的迷宮》（聯經出版）、《追憶：中國古典文學中的往事再現》（聯經出版）、《初唐詩》（聯經出版）、《盛唐詩》（聯經出版）等等。主編《劍橋中國文學史(卷上/卷下)》（聯經出版）。譯有《杜甫詩集》。

第二屆（2016）狄培理（William Theodore de Bary）

中國思想史泰斗狄培理（William Theodore de Bary, 1919-），美國哥倫比亞大學東亞語言與文化系教授，哥倫比亞大學榮譽教授，為國際研究中國思想的著名學者。主要著作：《高貴與文明》、《亞洲價值與人權》、《為己之學》、《東亞文明：五個階段的對話》、《中國的自由傳統》（聯經出版），編寫《中國傳統資料選編》。

第一屆（2014）余英時（Yu Ying-shih）

美國哈佛大學歷史學博士，曾師從國學大師錢穆和當代漢學泰斗楊聯陞。1974年當選中央研究院院士。歷任哈佛大學教授、香港新亞學院校長兼中文大學副校長、耶魯大學歷史講座教授。2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

2006年獲得美國國會圖書館頒發有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」。主要著作：《歷史與思想》、《紅樓夢的兩個世界》、《中國知識階層史論：古代篇》、《中國近代思想史上的胡適》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《中國思想傳統的現代詮釋》。其他重要著作尚有《方以智晚節考》、《論戴震與章學誠》、《歷史人物與文化危機》、《陳寅恪晚年詩文釋證》、《朱熹的歷史世界》等。（著作多於聯經出版）

聯經出版唐獎

相關新聞

B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07

愛滋病友名單外洩　疾管署承諾不會再發生

2018-06-20 17:03

常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14

40歲後肌肉崩壞 專家教你怎麼救

2018-06-20 15:40

男童發燒癱瘓 腸病毒D68型重症上身

2018-06-20 15:17

文湖線昨晚「卡」10分鐘 今查出原來是軌道混凝土剝落

2018-06-20 16:05

移植手術突破！大愛角膜微損也不需被丟

2018-06-20 18:40

旗艦機都玩這招！OPPO Find X可做3D表情

2018-06-20 18:36

研究：常上教會 有益睡眠品質

2018-06-20 18:35

便利做公益！超商ibon認捐民生物資 幫助邊緣戶

2018-06-20 18:21

亞泥設服務中心公開礦場數據 環團：強力監督公開程度

2018-06-20 18:17

沒拿捏好距離　婦燒艾草治痠痛竟變2〜3度燙傷

2018-06-20 17:44

尋找IG人像攝影大師 Sony α系列使用者快上傳自信之作

2018-06-20 17:33

未來網美p圖很容易被抓包？ 成大研發區塊鏈驗證

2018-06-20 17:26

不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07

比家人更親密　漸凍病友盼放寬外籍看護年限

2018-06-20 17:05

被病患指著鼻子罵 護理師淚灑護理站

2018-06-20 17:02

3歲男童罹患腸病毒D68型 竟全身癱瘓

2018-06-20 16:39

「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36

國際芭蕾舞星在台北 12位芭蕾明星來台獻舞

2018-06-20 15:54

巨峰葡萄產季雨下不停水淹小腿肚 農民盼天氣快放晴

2018-06-20 15:17

60萬人搶玩135公尺滑水道　新月水道節官網秒癱瘓

2018-06-20 15:13

攝護腺肥大併膀胱結石 醫：盡早治療

2018-06-20 15:02

自製熱敷材料溫經通絡 她的小腿燙出蜂窩性組織炎

2018-06-20 14:32

熟齡壯遊去！ 身強體健一圓人生清單

2018-06-20 14:10

1919救助餐將用罄 愛心認購不斷炊

2018-06-20 14:08

冬病夏治 中醫三伏貼治療過敏症狀最佳時機

2018-06-20 12:57

青年財務焦慮／擔憂買不起房、變成「下流」老人

2018-06-20 12:52

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

研究廣含台灣角頭、境 日漢學家斯波義信獲唐獎

2018-06-20 12:12

環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」

2018-06-20 11:26

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

從詩經到王國維都見解不凡 美學者獲唐獎漢學獎

2018-06-20 11:06

熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單

2018-06-20 10:39

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44
看更多

熱門文章

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

曾文、烏山頭水庫進帳8千萬噸！增加3個月用水

2018-06-20 13:57

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14

大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆

2018-06-20 10:13

台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

2018-06-19 23:46

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

連日豪雨卻要停水！高雄1.7萬戶周日停水16小時

2018-06-20 14:14

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危

2018-06-20 11:11

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

澎恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將參加貢寮海祭總決賽

2018-06-20 14:03

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

大樂透第107053頭獎摃龜

2018-06-19 22:46

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

南部旅遊補助 擬放寬條件

2018-06-20 00:19

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12

年過40歲肌肉流失 毛巾擰不乾是警訊

2018-06-19 23:44

豪大雨阿里山公路邊坡坍方 網友空拍質疑濫墾

2018-06-20 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top