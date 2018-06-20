第三屆唐獎漢學獎得主公佈 連三屆皆為聯經作家

2018-06-20 17:45 聯合新聞網 台北訊



宇文所安（Stephen Owen）。圖／聯經出版提供 分享 facebook 唐獎教育基金會公布第三屆漢學獎得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）同獲。宇文所安也是繼余英時、狄培理之後，第三位獲得此項殊榮的漢學大師，巧合的是，這三位漢學家皆為由聯經出版推出正體中文版著作的作家。

唐獎漢學獎得主，皆為擁有極高聲望的漢學大師。2014年首屆由漢學大家余英時獲獎，2016年第二屆由中國思想史泰斗狄培理獲獎，二位大師的著作多於聯經出版。最新公佈的第三屆漢學獎得主之一宇文所安，也在聯經推出多本著作，如：《中國「中世紀」的終結：中唐文學論集》、《迷樓：詩與慾望的迷宮》等作品，近年參與主編的《劍橋中國文學史(卷上/卷下)》也備受矚目。聯經出版發行人林載爵表示，學術著作是學者傾盡心力的智慧結晶，聯經推出漢學大師的著作，與有榮焉。

中研院院士王德威表示，宇文所安為歐西漢學領軍人物，詩歌研究馳名世界，成就在西方漢學界首屈一指，從詩經到王國維都有精致細膩見解。以唐詩來說，從初唐、盛唐、中唐、晚唐所有重要及次要詩人都廣泛研究，且有不同見解。宇文所安透過文學來達成對文化的觀察，除了中國古典文學外，在中國古典文學史編纂、翻譯、中國傳統思想和詩學上都深有貢獻。

宇文所安不只是中國古典文學研究泰斗，也是比較文學重要學者，將中國文學放在世界文學脈絡裡，與文學界接軌，是比較文學界重要人物。宇文所安曾執教耶魯大學，1982年起任教哈佛大學東亞系與比較文學系，現為該校目前僅26位的「大學講座教授」之一，也是美國文理科學院院士、古根漢學術獎及Andrew W. Mellon Foundation傑出學術成就貢獻獎得主。他對唐詩作系統性研究，且是古典詩文翻譯大家，英譯杜甫詩6巨冊為漢學界盛事，還創立「中華經典文庫」譯著系列，免費開放網路閱讀，擴大中華人文典籍對世界影響。

劍橋中國文學史（卷下）：1375年之後。圖／聯經出版提供 分享 facebook 迷樓：詩與慾望的迷宮。圖／聯經出版提供 分享 facebook

【唐獎‧漢學獎 歷屆得主與作品】

第三屆（2018）宇文所安（Stephen Owen）

美國哈佛大學James Bryant Conant特級講座教授，任教於比較文學系和東亞語言文明系。以中國中古時代（200-1200）文學為主，主要研究領域為中國古典文學、抒情詩和比較詩學。主要著作：《晚唐》、《中國早期古典詩歌的生成》、《諾頓中國古典文學作品選》、《中國文論：英譯與評論》、《中國傳統詩歌與詩學》、《中國「中世紀」的終結：中唐文學論集》（聯經出版）、《迷樓：詩與慾望的迷宮》（聯經出版）、《追憶：中國古典文學中的往事再現》（聯經出版）、《初唐詩》（聯經出版）、《盛唐詩》（聯經出版）等等。主編《劍橋中國文學史(卷上/卷下)》（聯經出版）。譯有《杜甫詩集》。

第二屆（2016）狄培理（William Theodore de Bary）

中國思想史泰斗狄培理（William Theodore de Bary, 1919-），美國哥倫比亞大學東亞語言與文化系教授，哥倫比亞大學榮譽教授，為國際研究中國思想的著名學者。主要著作：《高貴與文明》、《亞洲價值與人權》、《為己之學》、《東亞文明：五個階段的對話》、《中國的自由傳統》（聯經出版），編寫《中國傳統資料選編》。

第一屆（2014）余英時（Yu Ying-shih）

美國哈佛大學歷史學博士，曾師從國學大師錢穆和當代漢學泰斗楊聯陞。1974年當選中央研究院院士。歷任哈佛大學教授、香港新亞學院校長兼中文大學副校長、耶魯大學歷史講座教授。2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

2006年獲得美國國會圖書館頒發有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」。主要著作：《歷史與思想》、《紅樓夢的兩個世界》、《中國知識階層史論：古代篇》、《中國近代思想史上的胡適》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《中國思想傳統的現代詮釋》。其他重要著作尚有《方以智晚節考》、《論戴震與章學誠》、《歷史人物與文化危機》、《陳寅恪晚年詩文釋證》、《朱熹的歷史世界》等。（著作多於聯經出版）