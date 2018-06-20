尋找IG人像攝影大師 Sony α系列使用者快上傳自信之作

2018-06-20 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



已經連續舉辦兩年，在網路社群獲得熱烈迴響的「Sony RX系列Instagram攝影大賽」，今年另闢全新戰場，改以Sony近年主力人氣機種α系列為主軸，開辦「Sony α系列Instagram人像攝影大賞」，現在只要幾個簡單步驟，就有機會與世界各地攝影好手一同角逐最高價值超過二十萬台幣的人氣相機、鏡頭大獎！

近年廣受各年齡層歡迎的社群平台Instagram，因為以影像呈現為主，吸引了喜愛影像創作的使用者透過平台展現創意，而Sony α系列相機所呈現的細膩細節與影像質感，搭配便利的眼控對焦功能，更是拍攝人像作品的利器。想要參加比賽的台灣參賽者只要自即日起至2018年8月16日24：00（台灣時間）止，將使用Sony α系列相機所拍攝的人像照片公開上傳至Instagram，並加註 #SonyAlphaPortrait、#SonyTW_Alpha 及#SonyAlphaModel（如#A9、#A7RM3、#A7M3、#A7SM2等），並標註「@sony_taiwan」Instagram帳號，即可免費參加第一階段各國資格賽。