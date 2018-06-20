不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



愈來愈多牙醫師標榜「不拔牙矯正」，讓許多民眾誤以為所有矯正都不必拔牙，近期有許多家長帶孩子到院，尚未照X光就要求「不准拔孩子任何一顆牙」，中華民國齒顎矯正學會理事長、台北醫學大學口醫醫學院副院長鄭信忠表示，矯正本就分拔牙與不拔牙，但矯正因人而異，無法一體適用，但決定前皆需正確的診斷。

許多民眾想要有一口整齊牙齒又擔心拔牙會造成不必要的傷害，近年愈來愈多牙醫診所推崇「不拔牙矯正」，使民眾誤以為所有的齒列問題都可以不拔牙就能達到矯正效果。

・矯正拔牙、不拔牙 不是患者說的算

鄭信忠說，牙齒矯正本來就分為「拔牙」與「不拔牙」，台灣常見的齒列問題以雙顎暴牙、扉斗、上顎暴牙、齒列不正等為主，但隨著民眾對於牙齒美觀的需求增加，許多沒有嚴重齒列問題者，也願意自費矯正。

被診斷需要拔牙的患者，多會有「牙齒擠」、「多長牙」、「牙齒沒有空間矯正」「嚴重暴牙」等，才需要被拔牙，根據統計，矯正需要拔牙者，被拔除的牙齒顆數，平均為2到4顆，拔牙數同樣因人而異，該數字並非絕對。

被診斷無須拔牙的患者，則是原本齒列輕微不整齊、無嚴重牙齒外暴、無明顯前凸外貌，或是齒縫較大無需透過拔牙而增加矯正的空間等。

鄭信忠說，不願意拔牙但對於齒列整齊度需求仍很高的患者，部分牙醫師會運用打骨釘的方式或用擴張牙弓方法，協助增加空間，但這樣的方式僅限於牙齒的壅擠度不嚴重者，才能這樣使用，太過嚴重的牙齒擠壓，仍需要拔牙才能達到齒列整齊的效果。

・輕微暴牙也來矯正 使不拔牙矯正率增加

鄭信忠表示，很多患者或是家長聽到矯正牙齒需要「拔牙」，至少有5成的患者因此卻步，多數的原因是擔心拔牙會血流不止、少了牙齒未來沒辦法正常咀嚼，部分則是有信仰或是會影響運氣等因素在裡頭。

鄭信忠表示，齒列嚴重不整，反而會增加疾病發生，如牙齒清潔難度增加，容易有牙周病、蛀牙、顳顎關節問題及心理障礙，齒列不整也容易在睡覺磨牙，進而影響睡眠品質等。

多年前，曾針對國內拔牙、不拔牙矯正比率進行為期三年的調查，國內拔牙矯正的比率為5成2，不拔牙的比例為4成8，鄭信忠表示，拔牙與不拔牙的比例相當，近年輕微齒列不整的民眾也加入矯正，不用拔牙的比率相對有增加趨勢。