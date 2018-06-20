B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



B型肝炎是沉默的殺手，可能從慢性肝炎演變成肝硬化，甚至釀成肝癌。醫師指出，33歲以下民眾出生後都接種過B肝疫苗，但34歲以上民眾則是沒打疫苗的世代，其B肝帶原率高，全台估計約171萬名B肝帶原者當中，高達94%、約160萬名帶原者年齡在34歲以上；從未作過B肝篩檢的民眾都應就醫檢驗，只要花100多元，就有機會及早發現問題、及早治療。

台灣肝臟研究學會執行委員、林口長庚醫院副院長簡榮南說，台灣高達95%以上的B肝源於垂直感染，也就是由媽媽傳染給下一代。人的免疫系統雖然在3歲就成熟，但是這個從媽媽帶來的病毒究竟是不是外來物？孩子的免疫系統無法辨識，直到15至20歲左右，免疫系統才能漸漸察覺它是異類，並發動攻擊，但是，攻擊肝臟細胞內的病毒的同時，也會損害肝臟細胞，使之發炎，發炎後就纖維化。

簡榮南說，理想上應該要一舉殺光病毒，如果殺很多次，纖維化就越來越劇烈，肝也就漸漸硬化了。大約四成的B肝帶原者會慢性發炎，發炎後會導致纖維化，纖維化到一定程度會演變成肝硬化，而肝硬化在發炎過程中要修復細胞、影響基因穩定性，提升日後罹患肝癌的風險，「不過，由於肝臟沒有神經，發炎、甚至到了肝硬化的程度，患者都不一定有感覺，因此有許多人罹病卻不自知」。

簡榮南指出，33歲以下民眾出生後都接種過B肝疫苗，34歲以上民眾則是沒打疫苗的世代，其B肝帶原率高，全台估計約171萬名B肝帶原者當中，高達94%、約160萬名帶原者年齡在34歲以上。