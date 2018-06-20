3歲男童罹患腸病毒D68型 竟全身癱瘓

2018-06-20 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大醫院去年底接獲一名3歲男童病例，住院時全身癱瘓，之後確診罹患腸病毒D68型，醫師提醒從去年開始重症病例當中有一半都是D68型，家長要特別注意。

這各3歲的陳小弟發燒、咳嗽、流鼻水3天了，到急診時全身痠痛、食慾不佳，比較奇怪的是小弟弟的雙手還無法自行高舉，醫師於是建議家長讓小朋友住院觀察治療；到了晚上，小弟弟的病情急轉直下，不只雙手，連雙腳、軀幹也無力，進而癱瘓在病床上。

經詳細診視，加上抽血腦脊髓液、病原體採集培養、腦部影像攝影等一連串檢查，最後確定病人為「腸病毒D68型感染所致的急性肢體麻痺症候群」，此為成大第一例腸病毒D68型感染重症個案。

成大醫院小兒急診科郭馥君醫師表示，陳小弟弟住院期間，成大醫院小兒科醫療團隊使用了免疫球蛋白、血漿置換，配合加護病房照護，他的四肢活動已慢慢恢復，出院時已經能坐，但還無法站立行走，因此小病人仍持續復健治療中。

在台灣，夏天是腸病毒的流行期，而腸病毒的分型非常多種，每種腸病毒感染後的表現也都不太一樣。據衛生福利部疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，目前主要流行的腸病毒仍以克沙奇A型為主，但國內仍持續有D68型、71型及克沙奇B型等個案發生。而一般人對於腸病毒重症個案多聚焦於腸病毒71型的感染，但從106年以來，腸病毒併發重症個案卻有高達5成是腸病毒D68 型。

郭馥君說，腸病毒D68型初期症狀就像感冒，以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現一般人所熟知的疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，但病童可能在感染後3-7天內因為病毒侵入腦部脊髓等中樞神經，突然發生肢體無力的情形。另外，有氣喘體質的兒童也要小心，腸病毒D68型也容易會有肺部侵犯，導致病童呼吸急促，甚至呼吸衰竭。

郭馥君指出，目前全世界治療D68型腸病毒的經驗不多，還無良好的抗病毒藥物可供治療使用，一般只能進行支持性治療；當病毒侵犯中樞神經導致急性肢體麻痺症候群時，則依臨床狀況考慮給予免疫球蛋白、類固醇等治療，更嚴重的重症個案如呼吸衰竭的則進行呼吸支持，心肺衰竭的給予葉克膜治療。