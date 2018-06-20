親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

自信或錯估？M17在美IPO失敗始末分析

「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

復古就是流行，繼長青零食「乖乖」化身椰子牛乳被秒殺後，乘載大量回憶的兒時點心「中華豆花」現在也能喝了。全家宣布獨家販售「中華花生豆奶」，將最受歡迎的花生老口味變成喝的豆奶，網友一看紛紛留言回應「小時候很愛吃！」「怎麼什麼都能弄成喝的」、「也有檸檬愛玉嗎？」、「這我完全可以」。7-ELEVEN則規畫復刻版包裝零食、飲料，國寶電影看板畫師顏振發作品也躍上地瓜片等小點心包裝。

一提到中華豆花，「營養午餐點心」、「不用湯匙，都用吸的」、「每次撕開包裝薄膜都只撕到邊緣」、「喜歡花生和水果口味」等回憶瞬間湧現，現在中華豆花也變身飲料「中華花生豆奶」，在全家獨家販售，每罐25元，限量上市，6月20日起加5元送中華豆花。

全家便利商店表示，全家3月份推出乖乖椰子牛乳，限量30萬罐，兩周即搶購一空。看好民眾喜愛懷舊又創新的另類吃法，再次以懷舊口味飲品為概念，與廠商合作開發「中華花生豆奶」，以軟嫩中華花生豆花變成創意飲品，消息一出，已成功在Instagram掀起話題。

至於7-ELEVEN則獨家開賣復古版乖乖、滿天星、百事可樂、樂事及多力多滋等40款兒時必吃零食及碳酸飲料，也針對台灣滋味引雪花嘉義方塊酥等零食。7-ELEVEN此次開賣1989復古紀念包，內附經典西遊記漫畫，有濃郁椰奶、香酥玉米脆果口味。

其他復古包裝還有「滿天星」、獨賣款「百事可樂復古瓶」、「古早味維他露P」等，看了絕對有印象。此外，也獨家販售「台灣回味地瓜片」，包裝請來國寶級手繪電影看板畫師顏振發繪製，口味有台灣地瓜片、雪花嘉義方塊酥、日香鹽酥冬筍片等。

7-ELEVEN則獨家開賣復古版乖乖、滿天星、百事可樂、樂事及多力多滋等40款兒...
7-ELEVEN則獨家開賣復古版乖乖、滿天星、百事可樂、樂事及多力多滋等40款兒時必吃零食及碳酸飲料。圖／7-ELEVEN提供
分享
掀起懷舊回憶的「中華花生豆奶」，在全家獨家販售，已在網路掀起話題。圖／摘自官方I...
掀起懷舊回憶的「中華花生豆奶」，在全家獨家販售，已在網路掀起話題。圖／摘自官方IG familymart_tw
分享
中華花生豆奶，每罐25元，6月20日起加5元送中華豆花。圖／摘自全家官方粉絲團
中華花生豆奶，每罐25元，6月20日起加5元送中華豆花。圖／摘自全家官方粉絲團
分享

國寶電影

相關新聞

B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07

愛滋病友名單外洩　疾管署承諾不會再發生

2018-06-20 17:03

常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14

40歲後肌肉崩壞 專家教你怎麼救

2018-06-20 15:40

男童發燒癱瘓 腸病毒D68型重症上身

2018-06-20 15:17

文湖線昨晚「卡」10分鐘 今查出原來是軌道混凝土剝落

2018-06-20 16:05

不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07

比家人更親密　漸凍病友盼放寬外籍看護年限

2018-06-20 17:05

被病患指著鼻子罵 護理師淚灑護理站

2018-06-20 17:02

3歲男童罹患腸病毒D68型 竟全身癱瘓

2018-06-20 16:39

國際芭蕾舞星在台北 12位芭蕾明星來台獻舞

2018-06-20 15:54

巨峰葡萄產季雨下不停水淹小腿肚 農民盼天氣快放晴

2018-06-20 15:17

60萬人搶玩135公尺滑水道　新月水道節官網秒癱瘓

2018-06-20 15:13

攝護腺肥大併膀胱結石 醫：盡早治療

2018-06-20 15:02

自製熱敷材料溫經通絡 她的小腿燙出蜂窩性組織炎

2018-06-20 14:32

熟齡壯遊去！ 身強體健一圓人生清單

2018-06-20 14:10

1919救助餐將用罄 愛心認購不斷炊

2018-06-20 14:08

冬病夏治 中醫三伏貼治療過敏症狀最佳時機

2018-06-20 12:57

青年財務焦慮／擔憂買不起房、變成「下流」老人

2018-06-20 12:52

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

研究廣含台灣角頭、境 日漢學家斯波義信獲唐獎

2018-06-20 12:12

環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」

2018-06-20 11:26

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

從詩經到王國維都見解不凡 美學者獲唐獎漢學獎

2018-06-20 11:06

熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單

2018-06-20 10:39

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

為低薪而道歉：70年台灣女工的雙重剝削

2018-06-20 09:43

西南氣流減弱 南台灣仍要留意降雨

2018-06-20 09:36

男睡夢中用力咬牙 牙周韌帶發炎險丟門牙

2018-06-20 08:17

雲林以南留意大雨 中部以北午後雷陣雨

2018-06-20 07:21

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

擴散條件佳 今空氣品質不錯

2018-06-20 04:53

天氣差 上千旅客滯澎湖

2018-06-20 00:28

口蹄疫苗「拔針」 拚1年成非疫區

2018-06-20 00:28
看更多

熱門文章

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

曾文、烏山頭水庫進帳8千萬噸！增加3個月用水

2018-06-20 13:57

環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25

年改上路波及國旅？ 墾丁旅宿暑假降價了

2018-06-19 18:31

公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14

大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆

2018-06-20 10:13

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

2018-06-19 23:46

台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘

2018-06-19 18:35

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

連日豪雨卻要停水！高雄1.7萬戶周日停水16小時

2018-06-20 14:14

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危

2018-06-20 11:11

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

澎恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將參加貢寮海祭總決賽

2018-06-20 14:03

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

大樂透第107053頭獎摃龜

2018-06-19 22:46

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

南部旅遊補助 擬放寬條件

2018-06-20 00:19

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12

豪大雨阿里山公路邊坡坍方 網友空拍質疑濫墾

2018-06-20 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top