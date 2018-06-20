「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



復古就是流行，繼長青零食「乖乖」化身椰子牛乳被秒殺後，乘載大量回憶的兒時點心「中華豆花」現在也能喝了。全家宣布獨家販售「中華花生豆奶」，將最受歡迎的花生老口味變成喝的豆奶，網友一看紛紛留言回應「小時候很愛吃！」「怎麼什麼都能弄成喝的」、「也有檸檬愛玉嗎？」、「這我完全可以」。7-ELEVEN則規畫復刻版包裝零食、飲料，國寶級電影看板畫師顏振發作品也躍上地瓜片等小點心包裝。

一提到中華豆花，「營養午餐點心」、「不用湯匙，都用吸的」、「每次撕開包裝薄膜都只撕到邊緣」、「喜歡花生和水果口味」等回憶瞬間湧現，現在中華豆花也變身飲料「中華花生豆奶」，在全家獨家販售，每罐25元，限量上市，6月20日起加5元送中華豆花。

全家便利商店表示，全家3月份推出乖乖椰子牛乳，限量30萬罐，兩周即搶購一空。看好民眾喜愛懷舊又創新的另類吃法，再次以懷舊口味飲品為概念，與廠商合作開發「中華花生豆奶」，以軟嫩中華花生豆花變成創意飲品，消息一出，已成功在Instagram掀起話題。

至於7-ELEVEN則獨家開賣復古版乖乖、滿天星、百事可樂、樂事及多力多滋等40款兒時必吃零食及碳酸飲料，也針對台灣滋味引雪花嘉義方塊酥等零食。7-ELEVEN此次開賣1989復古紀念包，內附經典西遊記漫畫，有濃郁椰奶、香酥玉米脆果口味。