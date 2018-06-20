常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



「你累了嗎？」小心可能是缺鐵性貧血，雲林縣一名張姓女學生經常覺得疲憊、嗜睡，導致上課無法專心，成大醫院雲林斗六分院檢查後，發現她有缺鐵性貧血，透過鐵劑治療後，症狀明顯改善。

成大斗六分院血液腫瘤科醫師高婉真表示，國內貧血患者當中，高達6成為缺鐵性貧血，女性約為男性的7.7倍，缺鐵性貧血是血液科門診最常見的疾病，當體內鐵質不足或是需求增加時，血色素的製造就會受到阻礙。

頭暈、容易疲累及嗜睡、注意力不集中、臉色蒼白、 心悸、運動耐受力變差等症狀，都是貧血常見症狀，高婉真指出，病人若長期處於貧血狀態，對於心臟也是一種負擔，容易會有心衰竭等病症的出現。

高婉真表示，像年輕女性，經血量多是造成鐵質大量流失的主因，除了補鐵之外，建議應該諮詢婦產科醫師處理婦科問題；許多老人家腸胃道或泌尿道的出血或是腫瘤，通常也會出現缺鐵性貧血，如有不明原因的疲累、無法改善的頭暈或心悸，應及早就醫檢查及處理。