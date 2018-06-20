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首推中文藝術歌劇 北市交徵劇本

2018-06-20 16:40中央社 台北20日電

明年將滿50週年的台北市立交響樂團過去引進製作許多國外經典歌劇，將首次推出「中文藝術歌劇」，以中文藝術歌曲為主軸，向民眾徵選劇本，首齣製作預計明年公演。

台北市立交響樂團與中華民國聲樂家協會今天在國家戲劇院戲台酒館舉辦「中文藝術歌劇」啟動記者會。

台北市立交響樂團團長何康國表示，國內已有許多團隊擁有製作外文歌劇的經驗與能力，北市交希望著力在創作屬於自己的歌劇，重塑在地經典，點燃創新思潮，「期待看到年輕人的創意，呈現出有藝術性和觀眾喜歡的歌劇。」

何康國說，獲選的劇本將於明年在台北市中山堂演出，場地不大，透過不用麥克風的美聲唱法，希望效法1607年蒙特威爾第的歌劇「奧菲歐」（L'Orfeo），當時僅有37人的管弦樂編制，是義大利歌劇的前身。

北市交請聲樂家建立「中文藝術歌曲資料庫」，共61首中文藝術歌曲，其中包括李抱忱的「你儂我儂」、趙元任的「教我如何不想他」、劉雪庵的「追尋」以及呂泉生的台語歌謠「杯底不可飼金魚」、「搖嬰仔歌」等。

中華民國聲樂家協會理事長孫清吉表示，「劉雪庵的『追尋』，雖然歌詞描述的是戀情，其實也是對人心的鼓勵，所以每首曲子都有自己的背景，至少編劇一定要深入理解背後故事。」

台北市立交響樂團「中文藝術歌劇」劇本徵選分二階段進行，即日起開始報名，參賽者需以北市交提供的「中文藝術歌曲資料庫」至少15首以上為選曲範圍，撰寫劇本，劇本題材不拘。

交響樂團中華民國義大利

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