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民眾注意！屏東等12縣市續發布豪雨特報

2018-06-20 15:39聯合報 記者陳智華╱即時報導

中央氣象局下午3時15分發布豪雨特報，屏東等12縣市有豪雨或大豪雨，其中大豪雨地區為屏東縣。

氣象局說，受西南風影響，今（20）日屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，苗栗以南、南投、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

由於連日降雨，氣象局說，山區請慎防坍方、落石、土石流溪水暴漲；低窪地區應慎防淹水。

屏東等12縣市續發布豪雨特報 。圖╱中央氣象局提供
屏東等12縣市續發布豪雨特報 。圖╱中央氣象局提供
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