60萬人搶玩135公尺滑水道 新月水道節官網秒癱瘓
2018年新月水道節，即將於6月30日起於新北市新莊區重新堤外道登場，民眾可以免費體驗長達135公尺的滑水道等戲水設施，令人相當期待。本次新月水道節採每日限量3場次、單場600人的方式，並於6月20日開放報名。但是報名首日就湧入60萬人次，甚至造成網頁癱瘓無法使用。主辦單位預計將於6月21日重新開放報名。
新月水道節最大的特色，就是將河濱自行車牽引道改建成為「全台最高、最長的滑水道」，並結合新月廣場空間，打造出適合大小朋友同樂的水陸遊樂園，讓民眾可以享受戲水、玩水的刺激樂趣。今年活動時間為6月30日至7月29日，每日15:00至21:00。除了長達135公尺的滑水道飛天咕溜象之外，還有一系列的戲水項目，加上免費入園誘因，因此去年即吸引眾多民眾前往體驗。
也由於去年反應熱烈，新月水道節今年增加場次與報名人數，每日開放3場次，分別為15：00、17：00、19：00，單場可接受600人報名，每梯次可以體驗90分鐘。但是在開放報名首日，報名網站就湧入60萬人次點閱，網站也因流量龐大而癱瘓、無法進入。主辦單位表示，現已緊急將系統重製更新並增大網路流量，報名系統預計於6月21日明上午10點再度開放給民眾報名。現場另也有提供免報名的設施供民眾自由參加。報名網站為www.2018ntpcwaterpark.tw。
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