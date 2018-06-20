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自製熱敷材料溫經通絡 她的小腿燙出蜂窩性組織炎

2018-06-20 14:32聯合報 記者羅真╱即時報導

熱敷艾草溫經通絡，一名婦人竟不慎發生2至3度的燒燙傷！中醫師提醒，針或灸並非民俗療法，而是醫療行為，必須經由中醫師處方、依循醫囑施作，不可自行購賣材料操作；整形外科醫師提醒，以暖暖包、熱毛巾或任何器材進行局部加熱時， 加熱溫度不宜超過42度，時間不超過20分鐘。

國泰醫院日前收治一名60歲的燒燙傷婦人，她經朋友推薦，切薑片貼在小腿皮膚上，再將艾草置於薑片上熱敷加溫，原先想藉此改善痠痛，未料造成6公分長、2公分寬，2至3度的燒燙傷，傷口發炎腫脹，甚至出現蜂窩性組織炎，最終須清創治療。

● 針或灸都是醫療行為 得依中醫師處方施作

中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說明，溫灸是一種中醫療法，可有效溫經通絡、改善手腳冰冷、腸胃功能、免疫機能等。但無論針或灸都不是民俗療法，而是醫療行為，尤其這個療法藉由點燃艾草產生熱，不慎可能發生燒燙傷，因此必須經由中醫師處方、依循醫囑以「安全灸盒」施作，不可自行購賣材料操作。

國泰醫院整形外科主治醫師李柏穎表示，一般來說，攝氏70度的物質，只要接觸1秒就可能傷及真皮層；攝氏60度的物質，接觸10秒會使真皮層受損；攝氏45度的物質，接觸1小時會燙傷真皮層。

● 即使溫度不高，加熱時間長也恐燒傷真皮層

李柏穎也提到，即使溫度沒有非常高，但加熱時間長，仍可能燙傷，臨床上就遇過有民眾在浴室暈倒，泡在大約攝氏39、40度的水裡5、6個小時，使大片皮膚發生2至3度的燒燙傷。因此，平日以暖暖包、熱毛巾或任何器材進行局部加熱時， 須留意加熱溫度與加熱時間長，粗略建議加熱溫度不宜超過42度，時間不超過20分鐘。

李柏穎說，燙傷程度分成4個等級，第一度燙傷，像是曬很久的太陽或是被熱水潑到，可能會有皮膚發紅、有時有脫皮現象，此時只有表皮層受損；第二度燙傷傷及真皮層，一般來說會起水泡，有機會自己重新長皮；第三度燒燙傷傷及皮下組織，如脂肪層，通常需要植皮；第四度燒燙傷則傷及筋膜、肌肉層等。

● 「沖、脫、泡、蓋、送」是大原則，也有需要應變的時候

李柏穎說，若燒傷面積大於2.5平方公分（大約像10元硬幣大小），或皮下組織燒傷、電燒傷時，都應盡速就醫處理。網傳利用牙膏、蘆薈、香灰、蛋清、醬油淋傷口，都是錯誤的處理方式，可能讓傷口癒合能力減緩，並可能引起蜂窩性組織炎及其他併發症或過敏性皮膚炎。

「沖、脫、泡、蓋、送」是民眾耳熟能詳的燒燙傷處理原則，李柏穎說，大原則是先用流動的、乾淨的水沖洗15至30分鐘，目的是將髒污沖去、降溫、也降低發炎反應，但是，若現場沒有乾淨的水則不建議沖；若燒燙傷面積過大，沖上半小時有可能使患者失溫。此時，建議稍稍保護傷口、避免沾上更多髒汙，有紗布時可用紗布保護，另要記得為患者保暖，然後盡速送醫。

溫灸是醫療行為，尤其這個療法藉由點燃艾草產生熱，不慎可能發生燒傷，因此必須經由中...
溫灸是醫療行為，尤其這個療法藉由點燃艾草產生熱，不慎可能發生燒傷，因此必須經由中醫師處方、依循醫囑以「安全灸盒」施作，不可自行購賣材料操作。圖／中醫師陳潮宗提供
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溫灸是醫療行為，尤其這個療法藉由點燃艾草產生熱，不慎可能發生燒傷，因此必須經由中...
溫灸是醫療行為，尤其這個療法藉由點燃艾草產生熱，不慎可能發生燒傷，因此必須經由中醫師處方、依循醫囑以「安全灸盒」施作，不可自行購賣材料操作。圖／中醫師陳潮宗提供
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