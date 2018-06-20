冬病夏治 中醫三伏貼治療過敏症狀最佳時機

2018-06-20 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義大林慈濟醫院中醫部表示，三伏貼是運用古人冬病夏治概念，最近臨床研究發現，運用三伏貼治療連續3年，能夠減緩80％過敏性鼻炎患者或氣喘患者的發作頻率。

今年的三伏天在國曆7月17日（初伏）、７月27日（中伏）和８月16日（末伏）。 醫師張景翔表示，只要在這段期間內，用細辛、甘遂、白芥子和延胡索等偏於溫熱的藥材，混和薑汁敷貼在背部穴位，可以防治過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎、異位性皮膚炎、肺氣腫等秋冬容易發作的疾病。另外，由於台灣地處北回歸線，氣候炎熱，所以從7月初到八月底都適合施作三伏貼。

他說，三伏貼一般貼於背部的大椎穴、風門穴和肺俞穴，因為大椎穴具溫通陽氣的功能，而風門穴則可治打噴嚏、流鼻水的症狀，肺俞穴則能調補肺氣。另外也可在背部經絡做適當推拿，增加治療的效果。