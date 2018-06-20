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冬病夏治 中醫三伏貼治療過敏症狀最佳時機

2018-06-20 12:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義大林慈濟醫院中醫部表示，三伏貼是運用古人冬病夏治概念，最近臨床研究發現，運用三伏貼治療連續3年，能夠減緩80％過敏性鼻炎患者氣喘患者的發作頻率。

今年的三伏天在國曆7月17日（初伏）、７月27日（中伏）和８月16日（末伏）。 醫師張景翔表示，只要在這段期間內，用細辛、甘遂、白芥子和延胡索等偏於溫熱的藥材，混和薑汁敷貼在背部穴位，可以防治過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎、異位性皮膚炎、肺氣腫等秋冬容易發作的疾病。另外，由於台灣地處北回歸線，氣候炎熱，所以從7月初到八月底都適合施作三伏貼。

他說，三伏貼一般貼於背部的大椎穴、風門穴和肺俞穴，因為大椎穴具溫通陽氣的功能，而風門穴則可治打噴嚏、流鼻水的症狀，肺俞穴則能調補肺氣。另外也可在背部經絡做適當推拿，增加治療的效果。

張景翔提醒，三伏貼敷貼時盡量不要激烈運動、忌冷飲，敷貼時間2至3小時為佳，當中若出現輕微皮膚紅癢疹為正常現象，若出現水泡或皮膚過敏紅腫者則立即取下；三伏貼療法亦有其限制，對於孕婦、三歲以下幼兒、嚴重心肺疾病者、嚴重皮膚受傷者以及正值急性感冒，都不建議進行三伏貼療法。另外，過敏性鼻炎除了治療外，平日也要多注意生活環境的整潔，床單枕套定期換洗，減少接觸過敏原的機會，如此才可告別惱人的打噴嚏、流鼻水等不適症狀。

中醫認為炎炎夏日是三伏貼有效治療過敏症狀最佳時機。圖／大林慈濟院提供
中醫認為炎炎夏日是三伏貼有效治療過敏症狀最佳時機。圖／大林慈濟院提供
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