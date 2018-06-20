青年財務焦慮／擔憂買不起房、變成「下流」老人

相關新聞
罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事2018-06-20 12:45
環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」2018-06-20 11:26
花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮2018-06-20 11:20
冬病夏治 中醫三伏貼治療過敏症狀最佳時機2018-06-20 12:57
研究廣含台灣角頭、境 日漢學家斯波義信獲唐獎2018-06-20 12:12
從詩經到王國維都見解不凡 美學者獲唐獎漢學獎2018-06-20 11:06
熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單2018-06-20 10:39
【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子2018-06-20 10:36
影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布2018-06-20 10:20
南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用2018-06-20 10:14
神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬2018-06-20 10:01
彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少2018-06-20 09:44
為低薪而道歉：70年台灣女工的雙重剝削2018-06-20 09:43
西南氣流減弱 南台灣仍要留意降雨2018-06-20 09:36
男睡夢中用力咬牙 牙周韌帶發炎險丟門牙2018-06-20 08:17
雲林以南留意大雨 中部以北午後雷陣雨2018-06-20 07:21
嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩2018-06-20 06:19
西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水2018-06-20 05:02
擴散條件佳 今空氣品質不錯2018-06-20 04:53
天氣差 上千旅客滯澎湖2018-06-20 00:28
口蹄疫苗「拔針」 拚1年成非疫區2018-06-20 00:28
21年前大撲殺 養豬業幾乎崩盤2018-06-20 00:28
赴美新規 350ml粉狀物禁登機2018-06-20 00:28
廣告教母開講 100好友分享生命故事2018-06-20 00:12
防腸病毒感染 勤洗手最有效2018-06-20 00:06
腸病毒疫情進高峰 上周逾1.2萬人次就診2018-06-20 00:00
健康你我他／靠壁下腰20年 我的骨密+0.812018-06-19 23:53
年過40歲肌肉流失 毛巾擰不乾是警訊2018-06-19 23:44
高大與高醫團隊研究 確認台灣人痛風基因2018-06-19 23:21
勞發署開設暑期工作坊 目標培養π型創客人才2018-06-19 20:44
台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險2018-06-19 20:39
長照費用申報核撥率 六都排名北市竟墊底2018-06-19 18:50
毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘2018-06-19 18:35
失敗的經驗更可貴？來聽「余湘的100個朋友」怎麼說2018-06-19 18:02
別讓醫護失去救人信心 醫院化解「醫糾」可以這麼做2018-06-19 17:59
全球速食業響應環保 減塑、限塑通通來2018-06-19 17:49
環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品2018-06-19 17:25
山區大雨 南橫公路20線向陽至利稻路段預警性封閉2018-06-19 17:17
台29線那瑪夏到五里埔路段 今晚10點起預警性封路2018-06-19 16:39
熱門文章
神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬2018-06-20 10:01
終於下對地方！曾文單日雨量破百 但台南還缺灌溉用水2018-06-19 16:34
雨來了！曾文、烏山頭水庫共增加近二個月供水量2018-06-19 15:24
年改7月上路！觀光旅遊業者：烏雲罩頂、黑暗期來臨2018-06-19 16:52
愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能2018-06-20 07:57
麥當勞世足杯來了！ 全套六款獎盃造型只送不賣2018-06-19 14:29
男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了2018-06-19 21:15
注意！逾350ml粉狀物 6月30日起禁上飛美班機2018-06-19 16:26
嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩2018-06-20 06:19
環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品2018-06-19 17:25
媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」2018-06-20 11:40
年改上路波及國旅？ 墾丁旅宿暑假降價了2018-06-19 18:31
大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課2018-06-19 23:46
時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌2018-06-19 14:28
公教年改7月上路 「國旅會更糟」2018-06-20 00:14
大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆2018-06-20 10:13
毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘2018-06-19 18:35
彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少2018-06-20 09:44
當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議2018-06-20 06:42
台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉2018-06-20 11:02
赴美新規 350ml粉狀物禁登機2018-06-20 00:28
影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布2018-06-20 10:20
西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水2018-06-20 05:02
菜菜緒這次不當惡女 搽上這款限定彩妝眼色有夠甜2018-06-19 17:14
南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用2018-06-20 10:14
今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫2018-06-20 00:00
心情點滴／生命中的貴人2018-06-20 06:00
不忌口不算熱量 16：8飲食法好執行2018-06-19 16:01
台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險2018-06-19 20:39
口蹄疫7月拔針 養豬戶：這一天足足等了21年！2018-06-19 15:12
大樂透第107053頭獎摃龜2018-06-19 22:46
女性心聲／痠痛擋不住2018-06-20 06:00
【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子2018-06-20 10:36
豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危2018-06-20 11:11
家人關係／娃兒三歲半2018-06-20 06:00
南部旅遊補助 擬放寬條件2018-06-20 00:19
模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購2018-06-19 22:01
雲林以南留意大雨 中部以北午後雷陣雨2018-06-20 07:21
7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會2018-06-20 09:22
打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台2018-06-19 21:12
留言