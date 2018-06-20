研究廣含台灣角頭、境 日漢學家斯波義信獲唐獎

2018-06-20 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



唐獎教育基金會今公布第三屆漢學獎得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）同獲。中研院院士王德威表示，獲獎兩人一研究以唐詩為主，將詩視為中國文明結晶；一以宋代社會為主，視宋代是文明的開端，其研究都是對文明的評價，也充分顯示世界在這兩個段落發生的重大變化。

中研院史語所研究員陳國棟指出，兩人與台灣關係都很深，尤其是斯波義信書中屢屢談到台灣，以社會經濟史觀點研究傳統地域分界「境」和「角頭」，書中詳述這種源於中國福建等地的地域分類，在台灣台南和馬祖都還看得到，中國卻幾乎絕跡，台灣自己也少人了解，提供台灣研究不同視角。

陳國棟說，斯波義信曾來台灣非常多次，因為1970、80年代要研究中國，都只能來台灣，因此他書中都會有章節談到台灣歷史與社會。他說，斯波義信除漢學本身，在連結歐美當代學術研究也很成功，他最特殊處是他在日本受教育，旅居歐美時間也不長，但因學生時代受西洋學科優良訓練，因此後來能有極佳連結。

中研院副院長黃進興說，過去城市研究都以社會學家韋伯的政治理解角度切入，斯波義信則以城市史、社會史、經濟史、都市生活史切入，有極佳闡述。他說，斯波義信雖非多產學者，但每部出來都有高度原創性，引領學界走新的取向。

他認為，斯波義信最大長處是結合日本漢學傳統、西方社會科學與史學，且能嫻熟掌握中文資料，達到史學最高境界，提拔後輩也不遺餘力。

王德威說，斯波義信是東洋文庫主編，他的研究成果不只改變了日本、歐美的漢學，研究成果突破我們對宋代以來的固定成見，完美結合日本、西方漢學與中國傳統社會學等研究，對東亞地區華僑社會史、移動史、移民史也很有成就。

唐獎基金會指出，斯波義信長期執教東京大學，專注中國社會經濟史，在宋史、中國經濟史、近代市鎮發展的研究成果斐然。他的跨域研究漢學，結合地域史、經濟史深化研究，並將歐美史學理論方法應用於中國古代經濟史，完成著作《宋代江南經濟史研究》，是西方各大學宋代史必讀教材之一。他也曾於2003年當選為日本學士院院士，2017年榮獲日本文化勳章殊榮。