親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

川普太空軍行不行 軍方、國會、專家都打問號

研究廣含台灣角頭、境 日漢學家斯波義信獲唐獎

2018-06-20 12:12聯合報 記者何定照╱即時報導

唐獎教育基金會今公布第三屆漢學獎得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）同獲。中研院院士王德威表示，獲獎兩人一研究以唐詩為主，將詩視為中國文明結晶；一以宋代社會為主，視宋代是文明的開端，其研究都是對文明的評價，也充分顯示世界在這兩個段落發生的重大變化。

中研院史語所研究員陳國棟指出，兩人與台灣關係都很深，尤其是斯波義信書中屢屢談到台灣，以社會經濟史觀點研究傳統地域分界「境」和「角頭」，書中詳述這種源於中國福建等地的地域分類，在台灣台南和馬祖都還看得到，中國卻幾乎絕跡，台灣自己也少人了解，提供台灣研究不同視角。

陳國棟說，斯波義信曾來台灣非常多次，因為1970、80年代要研究中國，都只能來台灣，因此他書中都會有章節談到台灣歷史與社會。他說，斯波義信除漢學本身，在連結歐美當代學術研究也很成功，他最特殊處是他在日本受教育，旅居歐美時間也不長，但因學生時代受西洋學科優良訓練，因此後來能有極佳連結。

中研院副院長黃進興說，過去城市研究都以社會學家韋伯的政治理解角度切入，斯波義信則以城市史、社會史、經濟史、都市生活史切入，有極佳闡述。他說，斯波義信雖非多產學者，但每部出來都有高度原創性，引領學界走新的取向。

他認為，斯波義信最大長處是結合日本漢學傳統、西方社會科學與史學，且能嫻熟掌握中文資料，達到史學最高境界，提拔後輩也不遺餘力。

王德威說，斯波義信是東洋文庫主編，他的研究成果不只改變了日本、歐美的漢學，研究成果突破我們對宋代以來的固定成見，完美結合日本、西方漢學與中國傳統社會學等研究，對東亞地區華僑社會史、移動史、移民史也很有成就。

唐獎基金會指出，斯波義信長期執教東京大學，專注中國社會經濟史，在宋史、中國經濟史、近代市鎮發展的研究成果斐然。他的跨域研究漢學，結合地域史、經濟史深化研究，並將歐美史學理論方法應用於中國古代經濟史，完成著作《宋代江南經濟史研究》，是西方各大學宋代史必讀教材之一。他也曾於2003年當選為日本學士院院士，2017年榮獲日本文化勳章殊榮。

評審指出，斯波義信1968年出版《宋代商業史研究》，結合材料、理論、視野的成果，一舉奠定其學術地位。他從具體社會變遷的史實，非預設性的「近代化」框架，回應當時論戰紛紜的唐宋變革分期問題，他運用大量官方、私人文書、地方誌，也從交通、全國市場、城市和市鎮、商業組織、國家與商業關係等課題，將過去分散的既有研究聚合為一，予以整體分析，刻畫出宋代經濟史的全貌，享譽國際漢學界。

唐獎漢學獎得主之一斯波義信（Yoshinobu Shiba）對中國社會經濟史見解...
唐獎漢學獎得主之一斯波義信（Yoshinobu Shiba）對中國社會經濟史見解彪炳，每能冶中國、日本與西方之長於一爐。圖／唐獎基金會提供
分享
唐獎漢學獎得主之一宇文所安（Stephen Owen），其對中國古典詩文的理解廣...
唐獎漢學獎得主之一宇文所安（Stephen Owen），其對中國古典詩文的理解廣泛而精湛，唐詩之研究與翻譯尤足稱道。圖／唐獎基金會提供
分享

中研院院士唐獎

相關新聞

環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」

2018-06-20 11:26

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

期間限定！吃到飽送半打馬糞海膽 加200元升級1打

2018-06-20 12:29

從詩經到王國維都見解不凡 美學者獲唐獎漢學獎

2018-06-20 11:06

熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單

2018-06-20 10:39

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

為低薪而道歉：70年台灣女工的雙重剝削

2018-06-20 09:43

西南氣流減弱 南台灣仍要留意降雨

2018-06-20 09:36

男睡夢中用力咬牙 牙周韌帶發炎險丟門牙

2018-06-20 08:17

雲林以南留意大雨 中部以北午後雷陣雨

2018-06-20 07:21

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

擴散條件佳 今空氣品質不錯

2018-06-20 04:53

天氣差 上千旅客滯澎湖

2018-06-20 00:28

口蹄疫苗「拔針」 拚1年成非疫區

2018-06-20 00:28

21年前大撲殺 養豬業幾乎崩盤

2018-06-20 00:28

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

廣告教母開講 100好友分享生命故事

2018-06-20 00:12

防腸病毒感染 勤洗手最有效

2018-06-20 00:06

腸病毒疫情進高峰 上周逾1.2萬人次就診

2018-06-20 00:00

健康你我他／靠壁下腰20年 我的骨密+0.81

2018-06-19 23:53

年過40歲肌肉流失 毛巾擰不乾是警訊

2018-06-19 23:44

高大與高醫團隊研究 確認台灣人痛風基因

2018-06-19 23:21

勞發署開設暑期工作坊 目標培養π型創客人才

2018-06-19 20:44

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

長照費用申報核撥率 六都排名北市竟墊底

2018-06-19 18:50

毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘

2018-06-19 18:35

失敗的經驗更可貴？來聽「余湘的100個朋友」怎麼說

2018-06-19 18:02

別讓醫護失去救人信心 醫院化解「醫糾」可以這麼做

2018-06-19 17:59

全球速食業響應環保 減塑、限塑通通來

2018-06-19 17:49

環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25

山區大雨 南橫公路20線向陽至利稻路段預警性封閉

2018-06-19 17:17

台29線那瑪夏到五里埔路段 今晚10點起預警性封路

2018-06-19 16:39

終於下對地方！曾文單日雨量破百 但台南還缺灌溉用水

2018-06-19 16:34

雙和醫院增放射隔離病房 躺床就可檢測輻射量

2018-06-19 16:32
看更多

熱門文章

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

終於下對地方！曾文單日雨量破百 但台南還缺灌溉用水

2018-06-19 16:34

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

雨來了！曾文、烏山頭水庫共增加近二個月供水量

2018-06-19 15:24

端節南部訂房30年最慘？台南旅館業者說話了

2018-06-19 13:07

年改7月上路！觀光旅遊業者：烏雲罩頂、黑暗期來臨

2018-06-19 16:52

「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

2018-06-19 10:47

麥當勞世足杯來了！ 全套六款獎盃造型只送不賣

2018-06-19 14:29

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

注意！逾350ml粉狀物 6月30日起禁上飛美班機

2018-06-19 16:26

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

白河水庫蓄水率由0增至6.7% 仍不敢宣布灌溉日期

2018-06-19 12:53

環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25

年改上路波及國旅？ 墾丁旅宿暑假降價了

2018-06-19 18:31

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

2018-06-19 23:46

時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌

2018-06-19 14:28

公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14

大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆

2018-06-20 10:13

毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘

2018-06-19 18:35

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

日本5大暑假親子旅遊地 沖繩最熱門

2018-06-19 13:05

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02

今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00

菜菜緒這次不當惡女 搽上這款限定彩妝眼色有夠甜

2018-06-19 17:14

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

口蹄疫7月拔針 養豬戶：這一天足足等了21年！

2018-06-19 15:12

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

不忌口不算熱量 16：8飲食法好執行

2018-06-19 16:01

大樂透第107053頭獎摃龜

2018-06-19 22:46

出門帶雨具！ 午後易有局部較大雨勢

2018-06-19 12:56

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

梅雨為全台水庫解渴 二期稻作還缺新一波降雨

2018-06-19 13:12

南部旅遊補助 擬放寬條件

2018-06-20 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top