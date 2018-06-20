環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」

2018-06-20 11:26 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



現代社會產生大量的廚餘及廢棄食物，聯合國報告指出，全球有三分之一的食物被浪費，碳排放量高達44億。