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環保署推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」

2018-06-20 11:26聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

現代社會產生大量的廚餘及廢棄食物，聯合國報告指出，全球有三分之一的食物被浪費，碳排放量高達44億。

為喚起大眾吃適量、愛地球觀念，環保署長李應元上午與餐飲、團膳業者，推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」理念，呼籲各界減少廢棄食物，多使用在地食材，讓惜食行動，對於廢棄物減量、節能減碳及減緩全球暖化與氣候變遷有所助益。

環保署長李應元（右）上午化身主廚，呼籲各界減少廢棄食物。記者侯永全／攝影
環保署長李應元（右）上午化身主廚，呼籲各界減少廢棄食物。記者侯永全／攝影
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環保署長李應元（前排左四）上午與餐飲及團膳業者，推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」理...
環保署長李應元（前排左四）上午與餐飲及團膳業者，推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」理念。記者侯永全／攝影
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廚餘氣候變遷李應元

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