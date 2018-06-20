花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



為振興花蓮觀光，花蓮縣與金門縣府促成兩地包機3天2夜之旅，花蓮縣政府上午10點在花蓮機場舉辦首航迎賓活動，歡迎金門縣政府秘書長林德恭率隊及金門旅客共163名蒞花旅遊。

遠東航空在10年前停飛花蓮線，今天班機再度停在花蓮機場上，紅色的尾翼十分顯眼，機上載著百名從金門來的遊客。

「第一次坐飛機到花蓮，時間真的快很多，以往要先坐到台北再換火車，不僅花費更多的時間，如果要在台北留宿還得要花更多金錢」許姓遊客說。

「今天是歷史性的一刻！」林德恭說，花蓮強震重創觀光產業，縣府與花蓮縣政府攜手，與遠東航空、觀光業者共同推動花蓮金門雙向包機直航，用實際行動來關懷花蓮。

林德恭表示，自今日起至22日辦理金門包機首航花蓮3天2夜之旅，來回共飛4個班次。飛行時間只需75分鐘，十分便利，4班次皆搶購一空滿載2地遊客，反應踴躍。

金門議長洪麗萍也說，花蓮、金門各有不同的風情文化，希望大家多多推廣，讓花蓮、金門直航成為定期航線。

花蓮縣府彭偉族說，金門遊客將到花蓮一遊太魯閣國家公園、七星潭、林田山林場等地，而花蓮的民眾也可以透過花蓮直航輕鬆遊金門。