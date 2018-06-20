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從詩經到王國維都見解不凡 美學者獲唐獎漢學獎

2018-06-20 11:06聯合報 記者何定照╱即時報導

唐獎漢學獎得主之一宇文所安（Stephen Owen），其對中國古典詩文的理解廣...
唐獎漢學獎得主之一宇文所安（Stephen Owen），其對中國古典詩文的理解廣泛而精湛，唐詩之研究與翻譯尤足稱道。圖／唐獎基金會提供
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唐獎教育基金會今公布第三屆漢學獎得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）同獲。中研院院士王德威表示，兩人一為歐西漢學領軍人物，詩歌研究馳名世界，唐詩經到王國維都有精致細膩見解，也是比較文學重要人物；一為東洋漢學領軍人物，專研中國社會經濟史，兩人都跨學科、跨地域表現了漢學的最高水平。

唐獎基金會指出，宇文所安曾執教耶魯大學，1982年起任教哈佛大學東亞系與比較文學系，現為該校目前僅26位的「大學講座教授」之一，也是美國文理科學院院士、古根漢學術獎及Andrew W. Mellon Foundation傑出學術成就貢獻獎得主。他對唐詩作系統性研究，且是古典詩文翻譯大家，英譯杜甫詩6巨冊更成漢學界盛事，還創立「中華經典文庫」譯著系列，免費開放網路閱讀，獲公認擴大中華人文典籍對世界影響。

王德威說，宇文所安在唐詩研究有最傑出的貢獻，成就在西方漢學界首屈一指，除了在中國古典文學貢獻外，也在中國古典文學史編纂、翻譯、中國傳統思想和詩學上很有貢獻。

他說，宇文所安在詩學上，可說從詩經到王國維都有精致細膩見解，以唐詩來說，從初唐、盛唐、中唐、晚唐所有重要及次要詩人都廣泛研究，且有不同見解。此外，他也很有詩才、具詩人氣質，文字優美，其人其文都在此時代重新提醒我們詩、詩歌對中國古典文明文化的重要性，也凸顯古典中國和現代中國的連續性與斷裂性，「他對文化的觀察，是透過文學來達成。」

王德威強調，宇文所安研究中國詩，並非像華人在課堂裡所學，他是把詩視為文明研究的編碼，研究詩在唐代帝國如何在中上層文化層裡流傳，把詩看作當時知識體系的結晶，也是文明的最高結晶。

王德威說，宇文所安認為杜甫代表唐文化及中國文明最高表現，他翻譯杜甫詩，有如與杜甫對話，也是西方和學界回看中國文明上文字的結晶。

王德威說，宇文所安不只是中國古典文學研究泰斗，也是比較文學重要學者，將中國文學放在世界文學脈絡裡，與文學界接軌，是比較文學界重要人物。他指出，宇文所安承續西方漢學研究特色，不只關注史料研究，對理論發明、中國傳統詩學詮釋也有一家之言，充分顯現英美漢學界重要傳統。

王德威也說，宇文所安曾說自己的名字是胡人名字，學者柯慶明曾指，這名字詩表示「宇宙文章，察其所安」，顯現他和天地共鳴的龐大視野。

唐獎漢學獎得主之一斯波義信（Yoshinobu Shiba）對中國社會經濟史見解...
唐獎漢學獎得主之一斯波義信（Yoshinobu Shiba）對中國社會經濟史見解彪炳，每能冶中國、日本與西方之長於一爐。圖／唐獎基金會提供
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