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愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09聯合晚報 記者黃淑惠、郭品嫻、黃洸雄／製作

全球航空公司的過夜包，是旅客最愛收藏的飛機小物之一。
全球航空公司的過夜包，是旅客最愛收藏的飛機小物之一。
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近年國人搭機旅遊的風氣日盛，近距離的搭機對旅客負擔不大，但若搭中、長程線的航班，在封閉的機艙中，對身心都是一大考驗。有些旅客要攜家帶眷，在航程中要照顧老小，如何善用機上提供的免費或付費小物，讓搭機過程不再只有擠沙丁魚的辛苦體驗，讓坐飛機也能成為快樂旅遊回憶的一部份。


航空公司會在長程航線為旅客準備過夜包，除了常見的牙刷與眼罩，艙等愈高的過夜包常與精品品牌合作，成為不少航空迷蒐集的對象。例如阿聯酋航空寶格麗BVLGARI的過夜包，長榮航空的RIMOWA、新航的FERRAGAMO，在網路上的人氣很高，還會有旅客在網路上轉賣。

長榮航空的RIMOWA過夜包，曾經出現逾3千元的網拍價格。(皇璽桂冠艙)
長榮航空的RIMOWA過夜包，曾經出現逾3千元的網拍價格。(皇璽桂冠艙)
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長榮航空與紐約頂級保養品牌Erno Laszlo合作，推出聯名過夜包。(豪華經濟...
長榮航空與紐約頂級保養品牌Erno Laszlo合作，推出聯名過夜包。(豪華經濟艙)
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華航商務艙過夜包也換成硬盒的外包裝，不少旅客都很喜歡。
華航商務艙過夜包也換成硬盒的外包裝，不少旅客都很喜歡。
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華航豪華經濟艙的過夜包很有特色。
華航豪華經濟艙的過夜包很有特色。
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近年各家航空公司為了塑造品牌形象，常以異業結盟方式推出機上精品，像是商務艙與頭等艙提供的睡衣，許多人不只在機上穿，下飛機也可繼續使用，機上睡衣不只講求舒服，設計上也愈來愈高貴，奢華程度也讓民眾大開眼界。全球各大航空公司近年來愈來愈重視睡衣品質及設計感，陸續找來知名設計師或是品牌合作，推出奢華精緻睡衣，像長榮航空找來詹朴設計APUJAN FOR EVA AIR，新加坡航空的頭等艙還提供GIVENCHY運動服。

長榮航皇璽桂冠艙睡衣一直是商務艙CP值最高的人氣小物，據統計，約有8成商務艙旅客...
長榮航皇璽桂冠艙睡衣一直是商務艙CP值最高的人氣小物，據統計，約有8成商務艙旅客都會把這套睡衣帶下機。
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卡達航空商務艙提供印有羚羊圖樣的睡衣。
卡達航空商務艙提供印有羚羊圖樣的睡衣。
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為避免小朋友在機上哭鬧，降低父母的照顧負擔，航空公司會在機上準備兒童玩具給小朋友索取，因數量有限，僅提供給學齡兒童索取，飛機上如果有太多幼年旅客，雖然航空公司備有不同的玩具，但有時候可能拿不到心中想要的款式或索取完畢，旅客切勿刁難空服員。

華航機上的兒童玩具相當受歡迎。
華航機上的兒童玩具相當受歡迎。
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華航機上兒童玩具，有飛機造型的可畫畫的飛機，有可愛的鉛筆盒等。
華航機上兒童玩具，有飛機造型的可畫畫的飛機，有可愛的鉛筆盒等。
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2017年長榮限量暑期兒童玩具包，有彩繪機家族造型扇、貼畫本及著色拼圖等。
2017年長榮限量暑期兒童玩具包，有彩繪機家族造型扇、貼畫本及著色拼圖等。
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為了黏住旅客，航空公司絞盡腦汁推出各種機上商品，讓搭機旅客為了這些人氣小物上機。像是長榮過去幾年主打的Hello Kitty主題專機，機上有各種可愛的Hello Kitty商品，從濕紙巾到奶瓶，都有旅客搶著蒐集。華航在機上的撲克牌常推出限量版，包括旅美大聯盟投手陳偉殷等，亦是不少航空迷蒐藏對象。

長榮小抱枕是熱門機上小物。
長榮小抱枕是熱門機上小物。
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有小朋友同行的長榮旅客，可向空服員免費索取超萌奶瓶。
有小朋友同行的長榮旅客，可向空服員免費索取超萌奶瓶。
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長榮2017年的Hello Kitty濕紙巾。
長榮2017年的Hello Kitty濕紙巾。
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華航曾經推出的三熊友達號撲克牌，高雄出發日本航線限量款，有旅美投手陳偉殷代言77...
華航曾經推出的三熊友達號撲克牌，高雄出發日本航線限量款，有旅美投手陳偉殷代言777豪華經濟艙的撲克牌款。
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索取機上小物三部曲

起飛前

若空服員有時間，旅客可索取下列小物，增加飛行時的舒適度。

1、拖鞋：中長程航線多數航空公司會免費提供拖鞋。

2、毛毯：機上空調較冷，毛毯可禦寒，或者捲起當腰靠。但毛毯不能帶下機。

3、耳塞：機上噪音大，耳塞可減輕耳朵負擔。

這兩款都是長榮航空2016年蛋黃哥機拖鞋。
這兩款都是長榮航空2016年蛋黃哥機拖鞋。
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飛行中

飛行中在空服員提供餐飲的空檔，可索取下列小物：

1、撲克牌：在機上若覺無聊，可索取撲克牌和鄰座友人打發時間，但切記不要影響其他旅客安寧。

2、機上點心：吃了正餐，若還覺得肚子餓，機上備有餅乾等小點心；長程航線航空公司多在廚房附近擺放點心或飲水，旅客可自行取用，也降低空服員的工作量。

3、入境表格：若不想下機後才排隊拿入境表格填寫，不妨在飛行中先向空服員索取。

打發無聊搭機時間備有耳塞、筆、明信片、撲克牌甚至跳棋等。
打發無聊搭機時間備有耳塞、筆、明信片、撲克牌甚至跳棋等。
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降落後

降落後離開飛機前，若機組人員有空且有意願，可以拿飛行紀錄本請機組人員填寫。飛行紀錄本可自行製作或在網路上購買，紀錄本可記錄航班到離、機型、餐飲等資訊，有時候機組人員也願意在上面簽名留念，是不少航空迷下機前會索取的無價回憶。

飛行紀錄本示意圖。
飛行紀錄本示意圖。
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圖片來源：業者提供、記者徐兆玄攝影、聯合報系資料照片

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