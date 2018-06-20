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少子化致補習班倒閉潮 催生補教品質協會

2018-06-20 10:49聯合報 記者林良齊╱即時報導

近年來傳出多家補教業無預警倒閉，包括威爾斯美語、學承電腦等，都造成消費者權益莫大損害，因此補教協會成立「中華民國補教業品保協會」，希望保障消費者的權益，未來只要有類似的案件又發生，品保協會將會協助轉至同縣市、同性質的補教業者。

今年3月教育部修正「短期補習班補習服務契約書範本」，並自107年07月01日生效，依契約規定，只要非按月收費的補習班需必須提供履約保證機制。違反者依消費者保護法，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

終身司司長黃月麗表示，不斷協商希望讓消費者權益受到保障，履約保證除非按月收費，包括3種履約保證機制包括必須開設信託專戶，3成費用交付信託、或是銀行連帶保證，也必須把3成交付銀行管理，最後則是加入品保協會提供補習業連帶協定，

補教品保協會理事長邱昌其表示，少子化的衝擊之下倒閉的情況可能會越演越烈，因此成立品保協會，希望保障消費者的權益。

補教品保協會理事長張浩然說，過去只要有補習班倒閉後都是個案認定、個案處理，導致接受這些學生的補習班直呼虧損連連，未來加入品保協會只要支付一定金額、並通過審核就能加入。也會提供標章張貼在補習班門口讓消費者能夠安心。目前據統計全國有1萬8000多家補教業，目前有1000多家補習班加入，未來期待能有半數補教業都加入。

近年來傳出多家補教業無預警倒閉，包括威爾斯美語、學承電腦等，都造成消費者權益莫大...
近年來傳出多家補教業無預警倒閉，包括威爾斯美語、學承電腦等，都造成消費者權益莫大損害，因此補教協會成立「中華民國補教業品保協會」，希望保障消費者的權益。記者林良齊／攝影
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補習教育部少子化

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