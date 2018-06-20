熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單

2018-06-20 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周靜芝 ╱即時報導



「壯遊」（Grand Tour）原盛行於文藝復興時期以後的歐洲，年輕人透過旅遊，學習、沈澱、反思，找到人生的方向。時至今日，壯遊已不是年輕人的專利，熟齡族一樣可以透過壯遊，重新燃起熱情，一圓人生未竟之夢。聯合報行旅事業部與健康事業部共同舉辦了「熟齡壯遊」講座，邀請到聯合報社長項國寧及台北榮總副院長陳威明，分別從自身壯遊經驗、如何健康壯遊等角度與大家分享。

項國寧曾透露，自己就像多數新聞人，終日埋首伏案、一坐下來就黏在椅子上。年近50歲時，他赫然發現自己肩頸腰背無一不痛、上床容易下床難，經診斷得到僵直性脊椎炎，之後才在醫生的建議下，以運動來搶救健康。

從到吉隆坡、紐約學游泳，翻譯《魚式游泳》，成為台灣最暢銷的游泳書籍，到挑戰非洲第一高峰吉力馬札羅山、聖母峰基地營、印加古道等壯舉，他的人生夢想清單不斷更新，沒有「截稿」日期。項國寧將在講座中，與大家分享如何克服種種挑戰，收穫運動帶來翻轉健康的甜美果實。

陳威明是蜚聲國際的骨科醫學權威，也是病患心目中「視病猶親」的仁醫；他在繁忙的看診、教學、研究、開會之餘，最大的興趣便是登山與攝影。許多台灣百岳與國外名山都留有陳威明的足跡，他在出版的攝影集《山水人間》裡提及自己「忙裡偷閒，獨鍾登山」，而身為一位骨科醫生，他更常在登山途中救援諸多身體不適的山友。陳威明將以名醫專業角度，教大家如何輕鬆、安全地實現壯遊。