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熟齡壯遊去！實現健康人生夢想清單

2018-06-20 10:39聯合報 記者周靜芝╱即時報導

「壯遊」（Grand Tour）原盛行於文藝復興時期以後的歐洲，年輕人透過旅遊，學習、沈澱、反思，找到人生的方向。時至今日，壯遊已不是年輕人的專利，熟齡族一樣可以透過壯遊，重新燃起熱情，一圓人生未竟之夢。聯合報行旅事業部與健康事業部共同舉辦了「熟齡壯遊」講座，邀請到聯合報社長項國寧及台北榮總副院長陳威明，分別從自身壯遊經驗、如何健康壯遊等角度與大家分享。

項國寧曾透露，自己就像多數新聞人，終日埋首伏案、一坐下來就黏在椅子上。年近50歲時，他赫然發現自己肩頸腰背無一不痛、上床容易下床難，經診斷得到僵直性脊椎炎，之後才在醫生的建議下，以運動來搶救健康。

從到吉隆坡、紐約學游泳，翻譯《魚式游泳》，成為台灣最暢銷的游泳書籍，到挑戰非洲第一高峰吉力馬札羅山、聖母峰基地營、印加古道等壯舉，他的人生夢想清單不斷更新，沒有「截稿」日期。項國寧將在講座中，與大家分享如何克服種種挑戰，收穫運動帶來翻轉健康的甜美果實。

陳威明是蜚聲國際的骨科醫學權威，也是病患心目中「視病猶親」的仁醫；他在繁忙的看診、教學、研究、開會之餘，最大的興趣便是登山與攝影。許多台灣百岳與國外名山都留有陳威明的足跡，他在出版的攝影集《山水人間》裡提及自己「忙裡偷閒，獨鍾登山」，而身為一位骨科醫生，他更常在登山途中救援諸多身體不適的山友。陳威明將以名醫專業角度，教大家如何輕鬆、安全地實現壯遊。

．「熟齡壯遊」講座第一場定於 7月14日（六）下午2點至4點30分、在台北信義誠品六樓視聽室舉行，詳細資訊請見udn售票網，或打電話02-8643-3926、02-8692-5588轉2798、2327洽詢。

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