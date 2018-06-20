【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36 聯合報 主筆室



化妝品、清潔用品中的塑膠微粒嚴重汙染海洋。 圖／綠色和平提供 分享 facebook 含極細微粒塑膠的生活用品無所不在，對海洋生物的危害歷歷在目。雖然10年前海洋生物界的科學研究即已證實，各國也陸續宣告禁用含柔珠產品時程，遺憾的是台灣慢吞吞，要遲到2020年1月1日起才禁止販售；突然宣布7月1日起停止販售，合理的臆測是不能輸給南韓，同一天「衝線」停止販售，留住最後面子。

同時衝線，但兩國對禁用柔珠的準備完全不同。早在2008年荷蘭及提出海洋垃圾問題，尤其是極細塑膠微粒「柔珠」。科學調查發現，竟然有超過85﹪的海洋垃圾是極細微的塑膠長纖維，海洋生物完全無法消化、吸收，只仍任令其存在器官、肌肉中，阻斷生理運作而死亡。

台灣是塑膠加工業大國，對分裂、碎化塑膠廢棄物的技術在全球名列前茅。糟糕的是，以為破碎塑膠廢棄物接近無形後，就能無痕地讓塑膠微粒在海洋大載體中消失，錯了。因為太過於細微，城市的下水系統無法攔阻，一股腦地進入海洋；海裡的藻類、細菌等單細胞動物也無法化解柔珠顆粒，於是進入海洋生物體內。

空氣中的pm2.5危害近年來人們已深受其苦，柔珠的危害已獲「海洋pm2.5」之稱。因為柔珠太過細小，進入海洋生物體內，穿過消化系、呼吸系防禦網，循環魚體全身，不只在器官沈積，甚至連肌肉裡都有柔珠沈澱。饕客吃的是生魚片嗎？說不定是柔珠塊。

正因為對柔珠傷害海洋生物的瞭解愈發增加，必然憂心是隨食物鏈進入人體；現況是人類已因空汙、土污承受太多莫名的威脅，怎能對柔珠的危害遲未有動作？於是，各國立法禁止柔珠使用的動作是全球覺醒，大致也從2017年起禁用柔珠。

人類常因短視而忽略大問題。製造商厲害，運用柔珠至日常用品幾乎每一個孔隙：沐浴乳、洗髮精、洗面皂、牙膏…，甚至保險套也有辦法攙入柔珠，讓人們不設防地生活裡被被柔珠包圍，間接成為生物殺手而不自知。

環保署對國際環保思潮不算遲鈍，但行動僅止於引進，後續的動作就斷了線，何時宣導過柔珠對海洋生物的危害？礙於柔珠製造商的壓力，禁用行動的D-day也遠遠落後其他國家。感謝南韓，7月1日禁用起跑，台灣愛面子，趕緊宣布同一天禁用。

禁用柔珠是挽救海洋的起點，更重要的是追蹤這幾千、數萬噸的柔珠原料流向。不准使用在衛生、清潔用品後，會在哪裡竄出？這像夜市的打地鼠遊戲，敲掉1顆地鼠，會冒出另4顆。環保署請振作些。