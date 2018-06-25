蜘蛛人、賈伯斯亂入？覆甲役穿透有高招

2018-06-25 00:00 聯合線上 文：鄭嘉蕙



場景來到東漢末年赤壁之戰的前哨戰役----長坂坡之戰，驍勇善戰一身是膽的趙子龍救阿斗劉禪，此時，蜘蛛人、賈伯斯、斯巴達戰士竟然紛紛出現？天啊，趙雲不僅要對付曹操軍隊，還有這些厲害的角色來參一角？不怕，智勇雙全趙子龍拿到神器，覆甲役這一戰最後高奏凱歌。

圖／安啟適 提供 分享 facebook

三國手遊推陳出新，不過，最近在網路上出現一款超吸睛的互動遊戲，故事背影鎖定長坂坡之戰，尤其是三片指甲發射瞬間讓玩家眼睛為之一亮。除了遊戲，還有新奇好玩的跨時空亂入漫畫，劇情發想超KUSO超有梗，如上「覆甲役」的穿透遊戲可以玩！原來這是灰指甲產品做的行銷操作，看漫畫、玩遊戲之後，心裡忍不住一同驚呼「突破重圍，趾日可待」！

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台灣氣候潮濕悶熱，非常容易招惹灰指甲這惱人的困擾。想要擺脫灰指甲糾纏，難度就在指甲的厚度，在產品的選擇上，唯有能夠穿透層層指甲、直達感染部位才能發揮效能。

就是因為不少消費者飽受灰指甲困擾，品牌特別推出看漫畫、玩遊戲讓使用者加深印象。為了強調穿透力，產品推出挑戰穿透力遊戲，在互動遊戲中號召更多人一起穿透吧，有趙子龍、蜘蛛人、賈伯斯、斯巴達戰士跨時空亂入過招。玩家必須先選定角色，用點擊的方式將彈弓對準敵方的指甲，同時擊破三片指甲才算穿透成功過關！除了過程顛覆想像結局爆彩蛋，同時更要藉遊戲提醒消費者選擇產品的重點。

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事實上，戰勝指甲惱人困擾，除了要像趙子龍一樣突破重圍，還要有耐心，至少要使用至少六個月以上、直到長出滿意的指甲，都是使用者必須注意的。