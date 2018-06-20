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彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44聯合報 記者雷光涵╱即時報導

「台南的雨勢，像是老天倒水」，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天南部雨勢還是有，已第三天了，再一天，明天雨會小一些，逐漸開始減少，逐步換午後陣雨。

他說，希望如預期，明天會減緩、逐漸結束，但要撐過才行，小心、提防。另外，今天中南部是霧、水氣，能見度雖差，但不是空氣汙染。

多名網友訴苦，「昨天已下了一天一夜都沒停，不少路段積水，機車族無奈」、「台南下雨都沒停，上班路段淹水都沒報導，只好請假」、「台南持續暴雨，附帶雷聲」、「雨一直下，快受不了了」。

水利署防災資訊服務網上午10時發布淹水二級警戒，範圍包括：高雄市阿蓮區、嘉義縣布袋鎮、台南市七股區。

氣象局說，今天至周五西南風影響，今天西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；明天、周五中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地仍有局部較大雨勢發生的機率。

周六至下周一南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

今天西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／翻攝自氣象局...
今天西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／翻攝自氣象局網站
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今天西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／翻攝自氣象局...
今天西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／翻攝自氣象局網站
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彭啟明表示，台南的雨勢，像是老天倒水。圖／翻攝自臉書「氣象達人彭啟明」
彭啟明表示，台南的雨勢，像是老天倒水。圖／翻攝自臉書「氣象達人彭啟明」
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彭啟明氣象局天氣動態

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