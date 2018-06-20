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男睡夢中用力咬牙 牙周韌帶發炎險丟門牙

2018-06-20 08:17聯合報 記者余采瀅╱即時報導

24歲李男因睡覺時不自覺用力咬牙，睡醒後門牙突疼痛，原以為是蛀牙，擔心必須拔牙不美觀，心情沮喪，到診所檢查並無蛀牙或外傷，但牙痛加劇影響睡眠，隔天到大醫院檢查，確診為牙周韌帶發炎，服用消炎藥後好轉，才讓李男放下心中大石。

李男表示，平時喝冰水或熱水，牙齒都未感覺異常，有天睡醒右門牙突然痠痛，輕按壓有明顯疼痛感，後來疼痛加劇，原以為是蛀牙蛀到牙髓神經，但到診所檢查並無蛀牙或外傷，研判是牙齒內受感染，需進行根管治療裝假牙，令他十分憂心。

所幸李男不放棄，到童綜合醫院再度檢查，因他無蛀牙或其他損壞，醫師研判可能為牙周韌帶發炎，服用消炎藥三天，牙痛逐漸好轉，一周後疼痛感消除。

童綜合醫院口腔醫學部楊瑋民指出，牙周韌帶位在牙根與骨頭之間，由組織纖維構成，富有彈性，可緩衝牙齒咬合時的衝擊力道，達到保護牙齒及骨頭作用。李男可能是壓力大，睡覺時不自覺用力咬牙，或平時習慣咬牙伸懶腰，受到強大外力衝擊，致牙周韌帶受傷，就跟運動扭傷一樣。

楊瑋民說，牙周韌帶發炎，牙齒會有浮動感，以手指輕觸會輕微搖動，但因牙痛原因複雜，不易確定病因，加上牙韌帶無法由外觀觀察，容易被誤診，若服用止痛消炎藥能渡過急性期，後續只要讓牙齒休息，不要吃過硬的食物就能逐漸恢復。

醫師所指處疑為牙周韌帶發炎位置。圖／童綜合醫院提供
醫師所指處疑為牙周韌帶發炎位置。圖／童綜合醫院提供
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李男睡覺時不自覺用力咬牙，或平時習慣咬牙伸懶腰，受到強大外力衝擊，致牙周韌帶受傷...
李男睡覺時不自覺用力咬牙，或平時習慣咬牙伸懶腰，受到強大外力衝擊，致牙周韌帶受傷，幸服用消炎藥後逐漸好轉。圖／童綜合醫院提供
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牙齒蛀牙

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