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雲林以南留意大雨 中部以北午後雷陣雨

2018-06-20 07:21聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天仍然受到西南風水氣的影響，西半部幾乎都呈現不太穩定的狀態，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，尤其在迎風面的南部，仍要留意有陣雨，雲林以南降雨機率仍然偏高，要留意有局部較大雨勢，尤其山區可能有持續性的大雨，中部以北則要留意有午後雷陣雨，東部相對穩定。今天出門還是要記得攜帶雨具，也要多注意交通上的安全，行經山區路段則要特別提高警覺。

雖然今天台灣還是受到西南風的影響，賴忠瑋說，不過將比昨天稍微緩和一點，主要是因為西南風的強風軸已經逐漸移動到台灣東部海面，而不是正對著台灣，因此衝擊會逐漸減少，明後天台灣附近的西南風還會再減弱，南部迎風面的雨勢也會再減少，不過要從雲縫中見到陽光，可能仍然要等到周末以後，將逐漸轉成午後雷陣雨的天氣型態。

賴忠瑋說，中部以北未來幾天則持續要留意午後雷陣雨，太平洋高壓東退讓西南風強風軸也漸往東移、而不正對台灣之外，其實也讓台灣附近的沉降氣流不那麼明顯，較無法抑制午後熱對流的生長，因此要特別注意午後雷雨。至於中午之前的天氣則相對悶熱，雖然天空罩著一層薄薄的雲，擋住了一些陽光，不過西南風帶來的暖濕空氣將增加悶熱感，可能要穿著比較透氣的衣服來提升舒適度。

目前除了台灣天氣比較不穩定之外，賴忠瑋說，中國長江以南的許多省份，及日本本州的天氣也都不太穩定，長江以南是受到滯留鋒面帶來中尺度對流系統的影響，在許多地方可能都會出現持續性的大雨。日本則和台灣一樣，也是受到西南風水氣的影響，天氣相當不穩定，容易有陣雨。這兩天若要前往這些地方，也要留意當地天氣。

氣象局說，今日西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明日、周五西南風逐漸減弱，不過北方鋒面有機會稍微南壓到台灣北部海面，大氣環境還不太穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，中南部及台東仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率較高的時段，清晨到上午主要在中南部沿海地帶，而中午過後則會轉移至中南部內陸、山區及台東，至於其他地區上半天大致為多雲到晴，不過出現午後雷雨的機率，不論山區及平地都會提高；溫度方面，中南部及台東不下雨的時間增多，天氣轉趨悶熱，高溫可以來到33、34度，而其他地方則持續悶熱。

今日西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多...
今日西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照
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氣象局高溫天氣動態

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