嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布嘉南高屏豪雨特報。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局發布豪雨特報，西南氣流影響，今日嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，屏東山區有局部大豪雨，台中以南、臺東、南投地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：屏東縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，西南氣流產生的雲系，籠罩嘉義以南，有明顯降雨。今日受西南氣流影響，迎風面降雨明顯；氣象局持續對嘉義以南發布豪雨特報，中部、東南部及金、澎有大雨的機率；應繼續注意氣象局對特報的更新。北部受影響小，大都多雲時晴，有20%局部短暫陣雨的機率。

他說，明日起至下周二滯留鋒逐漸北移至長江流域，西南氣流將逐日減弱，但大氣仍不穩定；各地氣溫回升、白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右。明日至周六，中南部清晨因西南氣流與陸風的輻合作用，及午後的熱力作用，皆能產生局部陣雨或雷雨；水氣量雖漸減少，但午後對流的範圍反而將擴及北台灣，且對流強度仍強，有時還會有發布特報的條件；周日至下周二，上午晴朗，午後仍有局部陣雨或雷雨。

氣象局說，今日西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明日、周五西南風逐漸減弱，不過北方鋒面有機會稍微南壓到台灣北部海面，大氣環境還不太穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，中南部及台東仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率較高的時段，清晨到上午主要在中南部沿海地帶，而中午過後則會轉移至中南部內陸、山區及台東，至於其他地區上半天大致為多雲到晴，不過出現午後雷雨的機率，不論山區及平地都會提高；溫度方面，中南部及台東不下雨的時間增多，天氣轉趨悶熱，高溫可以來到33、34度，而其他地方則持續悶熱。

周六至下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但量值不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。

下周二太平洋高壓再增強，同時水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後降雨範圍減少，剩下中部以北、東北部地區及其他各地山區仍有局部短暫雷陣雨。