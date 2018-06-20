西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天西南氣流強度開始減弱，但西南風仍偏強且水氣也偏多，中南部及台東天氣仍不穩定，出現陣雨或雷雨的機率高，雨勢也較為持續，容易有大雨或豪雨的發生，尤其屏東山區甚至有局部大豪雨發生的機率，提醒民眾由於連日降雨明顯，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區也請慎防淹水，預計晚上之後降雨有機會變得短暫些，剩下南部地區雨勢仍較為明顯，至於北部及宜花則和今天類似，上半天降雨較為局部，偏向山區及竹苗一帶，中午過後則有局部的午後短暫雷陣雨，其中以山區附近的機率來得高一些；溫度方面，北部及宜花仍顯悶熱，高溫約32到34度，其他地方則較為舒適，高溫在28到31度間。

氣象局表示，周四、五西南風逐漸減弱，不過北方鋒面有機會稍微南壓到台灣北部海面，大氣環境還不太穩定，各地都有局部較大雨勢發生機率，中南部及臺東仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率較高的時段，清晨到上午主要在中南部沿海地帶，中午過後則會轉移至中南部內陸、山區及台東，至於其他地區上半天大致為多雲到晴，不過出現午後雷雨的機率，不論山區及平地都會提高；溫度方面，中南部及台東不下雨的時間增多，天氣轉趨悶熱，高溫可以來到33、34度，其他地方則持續悶熱。

氣象局表示，周六至下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但量值不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。