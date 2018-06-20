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赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28聯合報 記者侯俐安／台北報導

民航局今天表示，依據美國再強化保安措施，大於或等於350毫升之粉狀物，均不可攜帶...
民航局今天表示，依據美國再強化保安措施，大於或等於350毫升之粉狀物，均不可攜帶進入客艙。 記者侯俐安／攝影
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國際恐怖攻擊頻傳，美國持續加嚴保安措施。交通部民航局昨表示，配合美國國土安全部運輸保安署（TSA）規定，六月卅日起搭乘赴美航班旅客，除經航空公司檢查非屬危險物品之藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰三項外，總量大於或等於三五Ｏ毫升的粉狀物，將不得帶上機。

根據新規定，包括常見的即溶咖啡、蘇打粉、麵粉、奶粉、高蛋白等食品，以及洗衣粉、痱子粉、化妝品等日用品，若大於三五○毫升均不得上機。民航局空運組副組長戚培芳說，若在登機門前發現旅客違規攜帶超量粉狀物，將要求旅客當場改為託運。

旅行業者預估，美國團旅客在美搭機，未來恐怕得提早四個半小時到機場。

因應恐怖攻擊威脅情勢，赴美航班保安控管愈來愈嚴格，TSA繼去年加強旅客攜帶平板、筆電、相機等大於手機之電子用品進一步檢查外，民航局說，因美方掌握資訊顯示，粉狀物質放在行李可能會在安檢時干擾Ｘ光判讀，也可能會隱含爆炸藥的成分，因此四月從美國機場先加強安檢，這次擴及各國機場，要求不得帶上飛機。

民航局說，TSA五月底已發布保安緊急修正令，要求加強對飛美航班旅客隨身所攜帶大於或等於三五○毫升、約為可樂罐大小的粉狀物，實施進一步檢查，僅藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，並經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品後，才能攜入客艙。

至於在免稅店購買粉狀免稅商品，經妥善密封於保安袋內，可帶上機。

戚培芳說，配合新規定，六月卅日起我國飛往美國的航空公司，包括華航、長榮、聯合航空，都將於桃園機場第一、二航廈登機門前，針對搭乘飛美班機旅客所攜帶的粉狀物，實施進一步抽檢，赴美旅客應配合接受檢查。也建議飛美旅客若攜帶大於或等於三五○毫升粉狀物，應放置託運行李內。

長榮及華航皆表示將配合規定，並將於報到櫃台以標示禁用品名稱提醒旅客。

桃園機場民航局恐怖攻擊

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