21年前大撲殺 養豬業幾乎崩盤

2018-06-20 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



農政單位出動哨兵豬監測環境病毒，監測結果均安全通過。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

「養豬戶等這一天等了廿一年了！」屏東縣養豬協會常務監事方志源回想廿一年前的口蹄疫浩劫，激動說：「當年的大撲殺，養豬產業幾乎崩盤，如今終於等到拔針，希望政府這次一定要做起來」。

屏東縣是養豬第一大縣，全縣養豬頭數約一百七十萬頭，縣府農業處回憶，一九九七年爆發口蹄疫時，屏東實際發病的豬隻大約只有卅六萬頭，但為了迅速控制疫情，農政單位採「料敵從寬」，光屏東縣就撲殺了一百五十多萬頭，幾乎是全軍覆沒。

屏東縣動物防疫所所長李永文當年也是防疫人員，他說，有養豬戶看到自己辛苦養的豬全遭撲殺，難過到直接轉行；有些養豬戶到現在回想起當年的慘狀，還會掉眼淚，撲殺噩夢揮之不去。

廿一年後，台灣的口蹄疫防疫雖然走到拔針的階段，但據了解，在宣導過程中，還是有一些養豬戶對拔針坦承「壓力很大」，他們說，實在是當年損失太慘重了。

方志源說，自己的養豬場當年雖逃過一劫，卻一樣損失慘重，因為豬價面臨崩盤，一公斤豬肉剩十多元，倖存的養豬戶還是血本無歸。

養豬農民蘇鵬當年也是受害者，歷經口蹄疫重生後，如今已是養豬模範生。他說，當年大家都是受害者，但經過廿一年，「也該是走出來的時候了」；拔針雖是里程碑，但拔針之後的防疫一定要更謹慎，才不至於再受傷。